Encendido de luces de Navidad en Oviedo hoy: horario, calles iluminadas, dónde están los árboles y los belenes

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, apenas un mes antes de que comiencen las celebraciones, muchas ciudades de España comienzan a vestirse de gala para celebrar esta temporada tan esperada. Oviedo no es una excepción: en la capital asturiana ... ya ultiman los preparativos para encender las luces navideñas durante estos últimos días de noviembre.

El equipo del alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, ha preparado todo un despliegue de decoración navideña, con bolas, guirnaldas, belenes, árboles de Navidad y otro tipo de adornos característicos que servirán para marcar el inicio de una de las épocas más esperadas del año. Además de ello, la jornada inaugural contará también con toda una celebración a su altura en la emblemática calle Uría: habrá un escenario con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón.

«Oviedo ya se ha consolidado como una de las grandes capitales navideñas del país, en gran medida gracias al esfuerzo y el trabajo para que en nuestra ciudad se viva una auténtica Navidad», aseguró hace días el regidor ovetense antes de presentar el plan de cara al encendido de luces en la ciudad asturiana.

Cuándo se encienden las luces navideñas en Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo ya ha puesto fecha al encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana. Tendrá lugar este viernes 28 de noviembre en el inicio de la calle Uría, donde se volverán a reunir miles de personas para celebrar los preámbulos de la época invernal. Por cuarto año consecutivo, el consistorio ha organizado una fiesta por todo lo alto, que comenzará a las 18.30 de la tarde.

Este acto vendrá precedido de dos actuaciones en el escenario que se ha instalado ya en el mítico emplazamiento de la ciudad asturiana. Primero, desde las 18.30 horas hasta las 19.20 horas, los asistentes podrán disfrutar del show de AXOL DJ, con música para todos los gustos. Después, a partir de las 19.20 horas será el turno del Coro Joven Divertimento, que pondrá banda sonora a este inicio de la Navidad con los tradicionales villancicos.

A las 20.00 horas está marcado que se produzca el encedido de luces en todas las calles de Oviedo. Será a partir de esta hora cuando el alcalde de la localidad, Alfredo Canteli, accione el botón para marcar el comienzo de las celebraciones. A partir de las 20.15 horas, actuará en el escenario la Banda de Jaime Terrón con toda la ciudad ya iluminada.

Dónde están los árboles de Navidad y belenes en Oviedo

El centro urbano de Oviedo volverá a convertirse en un lugar de peregrinaje para muchos turistas de la capital asturiana con esta nueva instalación de luces. El gran atractivo de la nueva decoración de cara a esta Navidad será una vez más el gigantesco árbol de Navidad de veinte metros que se ha instalado en la plaza de la Cruz Roja. Los visitantes también podrán acudir el pasillo de luz de la calle Pelayo, las esculturas brillantes del paseo de Los Álamos y la decoración del Campo de San Francisco.

Además, como en ediciones anteriores, también se podrá asistir a las habituales exposiciones de belenes para contemplar las escenas típicas de esta época del año. Así, del 29 de noviembre al 6 de enero se podrá visitar una de ellas en la Plaza de Trascorrales con entrada libre, mientras que el otro se instalará en la Plaza de la Catedral durante estas mismas fechas.

Los visitantes que acudan a la capital asturiana a disfrutar de este despliegue navideño también podrán visitar el habitual mercadillo en la plaza de Porlier, la pista de hielo en el Campo San Francisco o el ya famoso Navibus, que permitirá recorrer las calles de la ciudad y disfrutar de la decoración tradicional del 20 de diciembre al 4 de enero.