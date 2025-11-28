Encendido de luces de Navidad en Gijón hoy: horario, calles iluminadas, dónde están los árboles y los belenes

La Navidad suele comenzar de manera simbólica con el encendido de las luces, un ritual que marca el inicio de una época de año plagada de celebración. Aunque este acto ocurre varias semanas antes del 25 de diciembre, su anticipo prepara el ... ambiente y despierta en las personas la sensación de que algo especial está por venir.

Muchas ciudades y hogares aprovechan para inundar sus espacios de color y calidez, creando escenarios festivos que invitan a pasear, convivir y disfrutar. Un espíritu navideño que ya se disfruta en muchos lugares de nuestro país y al que desde este viernes también se une Gijón.

Cuándo es el encendido de luces de Navidad en Gijón

El encendido de las luces de Navidad en Gijón tiene lugar este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en la Plaza Mayor. Será a partir de ese momento cuando la ciudad se iluminará con la decoración navideña, reforzada de cara a este año 2025.

Tal y como detallan desde el Ayuntamiento, «Gijón da la bienvenida a la Navidad con un despliegue lumínico que este año será más amplio, más cuidado y con importantes novedades en distintos puntos». La ciudad contará con 265 ubicaciones iluminadas, entre ellas 26 zonas rurales.

En concreto, son 5.366.240 puntos de luz, producto de un presupuesto reforzado del 20% respecto al año anterior, lo que permite ampliar la decoración a otros barrios y reforzar zonas emblemáticas del casco urbano. Los colores predominantes serán blanco y dorado, con novedades en elementos tridimensionales.

🎄 ¡Ya queda menos para que la Navidad llegue a Gijón/Xixón!



✨ 5.366.240 puntos de luz iluminarán este año nuestras calles.



Los integrantes del Coro Infantil y el Coro Joven de Gijón amenizarán el encendido interpretando los temas tradicionales de la Navidad, junto a sus repertorios habituales.

Dónde están los árboles de Navidad y belenes en Gijón

Además del alumbrado típico navideño, los habitantes y visitantes encontrarán otros atractivos en la ciudad, como los árboles o los belenes. La temporada de belenes, de hecho, ya ha empezado en Gijón, con la inauguración el pasado viernes 21 de noviembre del belén en el Centro Comercial Los Fresnos, en el barrio de El Llano, dedicado a una típica aldea asturiana. Este se podrá visitar hasta el 5 de enero de 2026.

Se podrán asistir al resto de belenes a partie del mes de diciembre: el Belén monumental en el Antiguo Instituto (día 5), el de la capilla de San Esteban del Mar (desde el día 10) y el del Jardín Botánico a partir del 16 de diciembre.

Cómo no, también habrá árboles en varias ubicaciones. Además del situado en la Plaza Mayor, que tendrá aros de luz en la fachada, sobresale el que se dispondrá en la plaza del Parchís y otro que presidirá la plaza del padre Máximo González de Poniente.