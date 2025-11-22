Buscan a un tercer minero tras el derrumbe en Asturias

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha confirmado el fallecimiento de dos de los tres mineros atrapados tras el hundimiento registrado en una explotación de Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas del Narcea, y ha informado de que ... los servicios de emergencia siguen en la búsqueda de la tercera persona, aún desaparecida.

En declaraciones a los medios, Lastra ha informado de que se ha hallado el cuerpo sin vida del segundo de los trabajadores de la mina desaparecidos tras el derrumbe de la misma, que es un vecino de 32 años de Cangas del Narcea. Horas antes, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, anunció que se había encontrado una primera persona, que en este caso es vecino de Villalbino (León), de 42 años.

«Se ha certificado el fallecimiento de Óscar, vecino de Cangas del Narcea, y está la Brigada de Salvamento Minero junto con bomberos de Asturias y también otros efectivos de la propia mina intentando rescatar el cuerpo de Nilson, que ahora mismo está desaparecido«, ha proseguido en su explicación Lastra, sin confirmar una tercera muerte.

La delegada del Gobierno ha agradecido la labor de la Brigada de Salvamento Minero, del cuerpo de Bomberos de Asturias, del 112 de Asturias y de la Guardia Civil, que se hará cargo de la investigación del accidente. También ha dado las gracias por la rápida intervención tanto de los compañeros de la mina como de todos los efectivos desplegados.

Acto seguido, ha llamado a los medios de comunicación a realizar una «reflexión» en un momento en el que «con un mensaje de Whatsapp todo acaba en la televisión», porque cuando hay un accidente con víctimas mortales «las familias no se pueden enterar» por los medios o por un mensaje en redes sociales que sus familiares han fallecido.

«Desde la Delegación del Gobierno, desde el Gobierno de España, transmitir un abrazo a toda la familia minera, a los compañeros de Nilson y de Óscar, por supuesto a Cangas del Narcea y al municipio de Villablino también», ha añadido la dirigente socialista.

El accidente, producido por un hundimiento a un kilómetro y medio de la entrada de la mina, dejó inicialmente dos trabajadores sin localizar, aunque posteriormente se hablaba de un tercero. Desde el primer momento permanecen movilizados efectivos de Bomberos de Asturias con base en Cangas del Narcea, el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado, así como uno de los helicópteros multifunción que trasladó a la Brigada de Salvamento Minero. El 112 también activó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.