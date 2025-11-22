Suscribete a
Cangas del Narcea

Buscan a un tercer minero tras el derrumbe en Asturias

La delegada de Gobierno asturiana confirma el fallecimiento de dos trabajadores de 32 y 42 años

Al menos dos muertos por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

La mina derrumbada en Cangas del Narcea había sido inspeccionada este jueves

La mina de Cangas del Narcea en la que este viernes han fallecido dos trabajadores Efe

EP

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha confirmado el fallecimiento de dos de los tres mineros atrapados tras el hundimiento registrado en una explotación de Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas del Narcea, y ha informado de que ... los servicios de emergencia siguen en la búsqueda de la tercera persona, aún desaparecida.

