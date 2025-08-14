Aquasella Fest 2025: cartel por días, horarios y cómo llegar al festival de Cangas de Onís

Como cada año por estas fechas, tiene lugar en Asturias uno de los festivales más esperados del verano. El Valle de la Música ya se encuentra preparado para albergar el Aquasella Fest 2025, la 28ª edición de este evento de música electrónica y techno en un entorno natural privilegiado.

Se realiza en la zona entre Arriondas y Cangas de Onís, en la comarca de los Picos de Europa. El festival atrae a varias decenas de millares de personas (en 2024 contó con más de 80.000 asistentes, superando el récord de asistencia del año anterior).

En el festival no solo se bailará, sino que está adaptado para que los asistentes, que hayan reservado con anticipación, puedan acampar en la zona para no perderse ninguna de las actuaciones que ofrece este año. Este contará con baño, duchas, agua potable, espacio para cargar móviles y un bar donde adquirir bebidas y hielo.

Cartel del Aquasella 2025 y horarios

Jueves 14 de agosto (Open Air) 22:00 a 23:30 - DHV2

23:30 a 1:00 - Alexxandra

1:00 a 2:30 - Fumi | Serafina

2:30 a 4:00 - Adrián Mills

4:00 a 5:30 - Vendex (A/V)

5:30 a 7:00 - Fantasm

Jueves 14 de agosto (Escenario El Bosque) 21:00 a 22:15 - CAAL

22:15 a 23:30 - Daniel Orpi | Guille Placencia

23:30 a 1:00 - AJ Christou

1:00 a 2:30 - Seb Zito

2:30 a 4:00 - Joey Daniel | Manda Moor

4:00 a 5:30 - Stacey Pullen

5:30 a 7:00 - Stella Bossi

Jueves 14 de agosto (Carpa Real) 21:00 a 23:30 - Cristian Varela

23:30 a 1:00 - DJ Rush

1:00 a 2:30 - Stef Mendesidis (live)

2:30 a 4:00 - Adriana López

4:00 a 5:30 - Confidential Recipe | David Mallada

5:30 a 7:00 - Slin | Tarkno

Viernes 15 de agosto (Open Air) 19:30 a 21:00 - NiZ

21:00 a 22:30 - HU

22:30 a 0:00 - Andrés Campo

0:00 a 1:30 - Estella Boersma

1:30 a 3:00 - Lilly Palmer

3:00 a 4:30 - ØTTA

4:30 a 6:00 - Nico Moreno

6:00 a 7:30 - Pawlowski

7:30 a 9:00 - Fatima Hajji

Viernes 15 de agosto (Escenario El Bosque) 21:00 a 22:30 - Dhuna

22:30 a 0:00 - Kirollus

0:00 a 1:30 - Ron Bacardi

1:30 a 3:00 - Sirus Hood

3:00 a 4:30 - Salomé Le Chat

4:30 a 6:00 - Chris Stussy

6:00 a 7:30 - Paco Osuna

7:30 a 9:00 - Tiga

Viernes 15 de agosto (Carpa Real) 19:00 a 20:30 - Chusso | Delgado

20:30 a 22:00 - Vera Grace

22:00 a 23:00 - UFO 95 (live)

23:00 a 0:30 - Blasha & Allatt

0:30 a 2:00 - Ellen Allien | Tensal

2:00 a 3:00 - Phara (live)

3:00 a 4:30 - Ben Sims

4:30 a 6:00 - Freddy K | The Lady Machine

6:00 a 7:30 - MARRØN

7:30 a 9:00 - DJ Pepo

Sábado 16 de agosto (Open Air) 20:00 a 21:30 - Davo Black

21:30 a 23:00 - Raffaele Attanasio | Rebecca Delle Piane

23:00 a 0:30 - Yanamaste

0:30 a 2:00 - Salomé | SPFDJ

2:00 a 4:00 - Jeff Mills

4:00 a 5:30 - Óscar Mulero

5:30 a 7:00 - Funk Assault

7:00 a 8:30 - Héctor Oaks

8:30 a 10:00 - Indira Paganotto

Sábado 16 de agosto (Escenario El Bosque) 21:30 a 23:00 - Nicsen

23:00 a 1:00 - Dave Lee (antes conocido Joey Negro)

1:00 a 2:30 - Darius Syrossian | Olive F

2:30 a 4:00 - Joëlla Jackson

4:00 a 5:30 - Cuartero

5:30 a 7:00 - Dennis Cruz

7:00 a 8:30 - Héctor Llamazares

8:30 a 10:00 - Honeyluv

Sábado 16 de agosto (Carpa Real) 19:00 a 20:15 - Valerie Santos

20:15 a 21:15 - Bastet

21:15 a 22:15 - Brenda Serna

22:15 a 23:30 - Frank Kvitta | Parsa Jafari

23:30 a 0:30 - Dexphase

0:30 a 1:30 - Barbara Lago

1:30 a 2:30 - Aída Blanco

2:30 a 4:00 - Oguz

4:00 a 5:30 - 6EJOU

5:30 a 6:45 - CARV

6:45 a 8:00 - Cassie Raptor

8:00 a 9:00 - Skryption

9:00 a 10:00 - Essan

Domingo 17 de agosto (Escenario El Bosque) 11:00 a 12:00 - Alain Fanegas

12:00 a 13:15 - Chanin | Jairo Beltrami

13:15 a 14:30 - Luxi Villar

14:30 a 15:45 - Gonçalo | Raúl Pacheco

15:45 a 17:00 - Carlos Pérez | K-Style

¿Cómo llegar al Aquasella 2025?

Desde Madrid. Son cuatro horas y 50 minutos de trayecto, aproximadamente. Habrá que tomar la carretera de Segovia por la M-500 hacia la M-30 durante unos 15 minutos. Después se sigue por la A-6, y A-66 hasta Siero, para posteriormente tomar la salida 14 desde A-64, un trayecto que será de 451 kilómetros. Tras esto, se sigue por la N-634 por casi 40 kilómetros hasta la calle Juan Carlos I en Arriondas. El festival cuenta con un parking gratuito, pero su aforo es limitado, por lo que la organización recomienda el vehículo compartido.

En el transporte público se tardan unas cuatro horas con 38 minutos usando el AVE desde Madrid-Chamartín-Clara Campoamor hasta Oviedo, para luego coger el autobús hasta la estación de autobuses de Arriondas.

Desde A Coruña. La ruta más rápida es por la A-8 con sentido hacia Siero. Habrá que tomar la salida 14 desde la A-64 y seguir por la N-634 hasta la calle Juan Carlos I en Arriondas. La ruta es de 342 kilómetros, unas tres horas y 27 minutos en coche. También se puede ir en autobús desde la estación de autobuses de A Coruña hasta la de Oviedo, para después seguir hasta Arriondas, el recorrido es de cinco horas horas con 45 minutos.

Vista aérea de El Valle de la Música AQUASELLA

La organización también colocó a disposición de los asistentes una ruta en autobús oficial con trayecto de ida y vuelta a muchos puntos de España, como Santander, León, Bilbao, Burgos, Vitoria, Palencia, Lugo, Logroño, Salamanca, Pamplona, Madrid, Toledo, Cáceres, Jaén, Sevilla, Granada o Alicante, entre otros. Los billetes para ocupar una de esas plazas en cualquiera de los autobuses quedaron agotados.