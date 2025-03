La asociación mayoritaria de jueces anuncia que el martes no firmará con Justicia la subida de 450 euros

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de los jueces, ha anunciado que el martes se desmarcará de las otras seis asociaciones y no firmará con Justicia el acuerdo -que contempla una subida de 450 euros al mes que se aplicará a toda la carrera judicial y fiscal- porque lo considera «insuficiente, indigno e inaceptable» y, a su juicio, «va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces».

Así las cosas, la firma del martes se llevará a cabo con seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales. El acuerdo que se rubrique afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los asociados de la APM. Las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el 22 de mayo la han desconvocado tras acceder a la oferta del Ministerio. La APM la dejó en suspenso.

La asociación mayoritaria ha anunciado su postura en un comunicado emitido este viernes después de que ayer, al término de la quinta reunión de la Mesa de Retribuciones, asegurara que aún estaba en fase de negociación, que no descartaba ningún escenario y que hasta el momento de la firma había «tiempo de acercar posiciones».

«La decisión que hemos adoptado no ha sido fácil, sabemos que es una decisión comprometida y, seguramente, difícil de comprender para algunos, pero lo hemos hecho desde el convencimiento de que es un acuerdo nefasto para todos nosotros, del que nos arrepentiremos pronto y que hiere profundamente y durante mucho tiempo nuestro régimen retributivo«, han señalado desde la APM.

Según los cálculos de la asociación, los 46,7 millones de euros que contempla el acuerdo con Justicia no se traducirían en 450 euros al mes. En este sentido, ha explicado que al prorratear los pagos la subida se quedaría entre unos 377 euros y unos 385 euros al mes que se van a satisfacer en tres plazos. «Si a estas cantidades les aplicamos una retención», ha apuntado la APM, las cuentas serían otras: unos 210 euros que ha calificado como «las 30 monedas de plata».

«Estas son las razones que impiden a la Asociación Profesional de la Magistratura firmar este acuerdo; después de 20 años esperando la convocatoria de la Mesa de Retribuciones, la mera convocatoria no puede satisfacernos; la raquítica subida del 6,5% nos parece indignante, humillante y un insulto«, ha señalado.

Aunque seis de las siete asociaciones han accedido a la propuesta, solo dos de ellas -Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ambas de corte progresista- se han mostrado satisfechas con la oferta. Las otras cuatro -Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- han asegurado que «la propuesta no es en absoluto satisfactoria», que no colma sus «legítimas reivindicaciones económicas y que no atiende las »necesidades de inversión en medios de Justicia que los ciudadanos demandan«.