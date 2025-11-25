Suscribete a
Vox se pone por primera vez detrás de la pancarta del 25-N en Zaragoza

Las instituciones aragonesas han querido sellar su compromiso para erradicar la violencia contra la mujer, aunque los actos no han estado exentos de polémica

Nueve agentes más en Zaragoza para luchar contra la violencia machista

Todos los partidos con representación municipal han estado detrás de la pancarta del balcón consistorial de Zaragoza este 25-N
Vox se ha colocado detrás de la pancarta que el Ayuntamiento de Zaragoza ha desplegado con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un gesto que se podría tildar de inédito y único. Es la ... primera vez que lo hace. Y en la intervención de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, no han aparecido ni la palabra machista ni género, según ha justificado Vox para alcanzar dicho consenso. Se ha cambiado violencia contra la mujer en lugar de violencia de género en el acto. La pancarta es la habitual de todos los años.

