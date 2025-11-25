Vox se pone por primera vez detrás de la pancarta del 25-N en Zaragoza

Vox se ha colocado detrás de la pancarta que el Ayuntamiento de Zaragoza ha desplegado con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un gesto que se podría tildar de inédito y único. Es la ... primera vez que lo hace. Y en la intervención de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, no han aparecido ni la palabra machista ni género, según ha justificado Vox para alcanzar dicho consenso. Se ha cambiado violencia contra la mujer en lugar de violencia de género en el acto. La pancarta es la habitual de todos los años.

Un día después de que el ayuntamiento y la delegación del Gobierno en Aragón firmaran la adhesión de la capital al sistema VioGén, en opinión de Natalia Chueca, la imagen que ha lanzado Zaragoza desde su balcón consistorial es la de unidad y unión contra la lacra. Pero la colocación de la pancarta y las palabras de la regidora popular no han estado exentos de polémica. Vox ha detectado un cambio de percepción y sensibilidad por el tema de Chueca y su equipo; para Chueca, "hoy hemos visto la colocación de la pancarta por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, representado por todos los grupos municipales, lo cual también creo que es un paso importante que refleja esa unidad de la sociedad contra esta lacra”; mientras el PSOE municipal, a través de un comunicado, ha reprochado que no se aprobara una declaración institucional por parte de todos los grupos. «Desde que PP y Vox son socios en Zaragoza ha sido imposible aprobar una declaración contra la violencia machista», criticaba la portavoz socialista, Lola Ranera.

Eugenia

Desde 2003, 35 mujeres han muerto en la comunidad aragonesa a manos de sus parejas o exparejas. La última fue Eugenia, nicaragüense afincada hacía más de 19 años en la capital aragonesa, asesinada el 4 de noviembre en Zaragoza. La lucha contra la violencia sobre la mujer ha sido motivo de una emotiva ceremonia en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli ha acogido una emotiva ceremonia con la lectura de un Manifiesto por el 25N por parte de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, la actuación de la Compañía de Danza LaMov y los testimonios de la directora teatral Marian Pueo, el actor Nacho Rubio, la bailadora Elia Lozano, los escritores Manuel Vilas y Ángel Guinda y el presentador Luis Larrodera.

Mar Vaquero, vicepresidenta de Aragón, este 25 de noviembre fabián simón

«Todas tenemos el derecho de tener la libertad para vivir a nuestra propia manera», ha señalado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha añadido que «la seguridad y la dignidad no son eslóganes;son los principios irrenunciables que toda sociedad debe garantizar a todos y a todas sin excepción«.

También ha habido actos en la Delegación del Gobierno, en varios ayuntamientos de la comunidad, como los de Huesca y Teruel, y en la Universidad de Zaragoza.