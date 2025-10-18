Suscribete a
Tres detenidos por los robos y daños perpetrados a cerca de 500 nichos en el cementerio de Zaragoza

La Policía Nacional arresta en el barrio Oliver a los responsables de los ataques al camposanto de la ciudad en la llamada Operación Vizconde

Investigan a tres menores por los destrozos en un cementerio que grabaron para colgarlo en internet

Saqueo a un panteón en el cementerio de Torrero, en Zaragoza
Saqueo a un panteón en el cementerio de Torrero, en Zaragoza

De acuerdo con los datos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Policía Nacional, en las últimas semanas, desde el 18 de septiembre, casi medio millar de nichos han sufrido ataques y robos en el cementerio de Torrero. Se han robado imágenes de la ... Virgen, Cristos y jarrones de cobre y plata, y en algunos casos se han roto las lápidas de la celda al tratar de arrancarlos. El saqueo ha dejado indignada a la ciudad, que ven en estos hechos un severo golpe a la convivencia cívica y una intolerante falta de respeto a sus familiares, y muchos vecinos han acudido prestos al camposanto, a punto de celebrar el Día de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre, para comprobar el estado en que están los nichos de sus seres queridos.

