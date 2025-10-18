Tres detenidos por los robos y daños perpetrados a cerca de 500 nichos en el cementerio de Zaragoza

De acuerdo con los datos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Policía Nacional, en las últimas semanas, desde el 18 de septiembre, casi medio millar de nichos han sufrido ataques y robos en el cementerio de Torrero. Se han robado imágenes de la ... Virgen, Cristos y jarrones de cobre y plata, y en algunos casos se han roto las lápidas de la celda al tratar de arrancarlos. El saqueo ha dejado indignada a la ciudad, que ven en estos hechos un severo golpe a la convivencia cívica y una intolerante falta de respeto a sus familiares, y muchos vecinos han acudido prestos al camposanto, a punto de celebrar el Día de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre, para comprobar el estado en que están los nichos de sus seres queridos.

Cruces arrancadas, marcos de fotos robados o lápidas fracturadas, profanaciones de todo tipo, de los que la Policía ha responsabilizado a tres personas arrestadas el pasado viernes. Así se ha dado por finalizada la denominada Operación Vizconde, un operativo policial que se ha desarrollado a lo largo de la mañana de ayer en el barrio del Oliver.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha informado de que ya se ha remitido a los servicios jurídicos del Consistorio para «ejercer la acusación» como perjudicado y se va a articular un dispositivo de seguridad para intentar recabar los efectos robados. Y se reforzará, asimismo, la vigilancia en la zona por parte de la Policía Local. Desde el Consistorio se ha agradecido «la rapidez» de la Policía Nacional para el esclarecimiento de los hechos que estaban causando una gran conmoción en la capital aragonesa.

El pasado miércoles, el Ayuntamiento de Zaragoza informó de que habían detectado 488 espacios o nichos afectados. Las áreas más perjudicadas fueron las manzanas 109, 111,113 y 114. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de un comunicado, condenó estos actos vandálicos y aconsejó a los propietarios afectados a que presenten sus denuncias individuales ante la Policía Nacional.

Entre las tumbas afectadas, según informó la prensa local, se encuentra la del poeta Miguel Labordeta. Se ha sustraído la escultura de bronce que estaba en la lápida y que ahora está muy dañada. La familia ya ha interpuesto la pertinente denuncia y está a la espera de noticias del caso.