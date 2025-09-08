Teruel se peatonaliza: aprueba el acceso restringido de coches al Casco Histórico

La prioridad de los peatones frente a los coches en el Centro Histórico de Teruel se hará realidad en pocos meses después de que ayer el pleno municipal diera luz verde a la ordenanza de Prioridad Peatonal con el voto a favor del Partido Popular, Teruel Existe y PSOE y el voto en contra de Vox.

La del mudéjar se unirá así a un largo listado de urbes que han peatonalizado sus centros históricos, de las cuales, según defendió ayer la regidora de la ciudad, la popular Emma Buj, «ninguna ha revertido esa decisión».

La mayoría de las alegaciones tanto de particulares como de asociaciones que ha recibido la ordenanza ha sido referentes a las autorizaciones para acceder con vehículos al Centro Histórico tanto para los vecinos del barrio, como para los clientes de los establecimientos, desde comercios a despachos a profesionales y establecimientos hoteleros.

La nueva ordenanza contempla la posibilidad de habilitar dos autorizaciones por vivienda siempre y cuando estén justificadas. Se procederá a autorizar también el acceso a la zona peatonal en cualquier horario a las personas encargadas de trasladar personas que residan en el área afectada y que presenten problemas de movilidad.

De acuerdo con la ordenanza, los clientes de hoteles y establecimientos de hospedaje situados en el área considerada como de prioridad peatonal podrán acceder en cualquier horario para descargar sus equipajes y para entrar o salir de los garajes privados de esos locales. Por su parte, el acceso a vehículos de empresas y autónomos de reparto a domicilio será de 6.00 horas a la medianoche.

Para los centros escolares se va a permitir la entrada de vehículos siempre que estén autorizados previamente y la recogida de escolares se realizará con un tiempo máximo de 20 minutos, dos veces al día en horario comprendido entre las 7:15 y las 17.15 horas.

Asimismo, la ordenanza establece los puntos de entrada y salida al centro de la ciudad. Los puntos de control de entrada estarán en Calle Nueva, Plaza Goya, Calle Abadía, Plaza Domingo Gascón. Los puntos de control de salida se encuentran en Calle Salvador, Calle Joaquín Arnau, Calle Portal de Valencia, Calle Ambeles y Plaza Domingo Gascón. Hay un punto de control mixtode entrada y de salida, en la Calle San Miguel.

Los peatones tendrá siempre prioridad de paso frente a los vehículos exceptuando los servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y policía siempre que lo hagan con indicadores luminosos y sonoros de servicio activado. Como norma general, se prohíbe el acceso de vehículos de más de 5.000 kg. de PMA (Peso Máximo Autorizado), salvo autorización expresa de la Policía Local.

Los vehículos de emergencia tales como Servicios Sanitarios, Bomberos, Policía, Protección Civil, Fuerzas Armadas, Servicios Funerarios o asimilados, dispondrán de autorización de acceso en todos los horarios. También estarán autorizados los vehículos destinados o relacionados con servicios públicos municipales, o de la Administración del Estado, autonómica y local, los vehículos autotaxis con licencia municipal del Ayuntamiento de Teruel y de transporte público urbano de viajeros, y los VTC.