Suscribete a
ABC Premium

Teruel también escala al nivel 2 de riesgo por gripe y ya hay epidemia en toda la comunidad de Aragón

Zaragoza estaba ya en esta situación desde finales de noviembre y Huesca, desde el inicio de diciembre

Además de Zaragoza, la gripe ya es epidemia en Huesca

Incidencia de la gripe por semanas este 2025
Incidencia de la gripe por semanas este 2025 departamento de sanidad del gobierno de aragón

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha decidido declarar el nivel 2 de riesgo en la provincia de Teruel por la epidemia de gripe, después de comprobar que ha pasado de 54,3 casos por 100.000 habitantes en la última semana ... de noviembre a 108,2 en la semana del 1 al 7 de diciembre. El umbral epidémico está fijado en Aragón en 59,6 casos por 100.000 habitantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app