«¿Por qué Cataluña no plantea al Supremo ni un solo motivo técnico en su recurso sobre Sijena?»

La demanda del letrado del Gobierno de Aragón para que la comunidad recupere una obra cumbre del románico europeo es «impecable». Cuenta con el mandato del artículo 20 del Estatuto regional, que ordena restituir en lo posible las piezas propias, y con el respaldo de ... las monjas dueñas del monasterio de Sijena, que cedieron poderes al letrado para un litigio interautonómico que dura cuatro décadas. Frente al equipo jurídico de Zaragoza, que gana en primera, segunda y máxima instancia, se hallan los recursos presentados por la Generalitat de Cataluña, que contienen seis motivos competenciales o contractuales para intentar evitar la vuelta de las pinturas murales de la sala capitular a Sijena desde Barcelona. Los juristas desmontan al Govern. Nunca mostró que fuese «incapaz técnicamente» de hacer el traslado; algo que ha aducido esta semana en su incidente de ejecución para no cumplir la orden del Tribunal Supremo (TS) de devolver las obras. Es más, añaden, si quería que el Supremo se pronunciase sobre esa posibilidad antes de la sentencia firme que le condena, «¿por qué no hay ni un solo argumento técnico en esos recursos?». «Y si esto fuese comparable a la Dama de Elche, ¿por qué se han movido las obras varias veces y por qué no exponen eso los abogados del Govern?».

Las mismas preguntas se las hace en alto Marisancho Menjón, exresponsable de Patrimonio del segundo gobierno de Javier Lambán en Aragón, a raíz de la «imposibilidad» esgrimida por la Generalitat para no acarrear con la salida de las obras del MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña). Y el –también abogado– director general de Cultura del Ejecutivo aragonés, Pedro Olloqui. Ambos demuestran ante ABC que en la parte maña no ha habido discordancias ideológicas y que se ha probado ante el juez que «el traslado es viable». Además, ambos hablan de la presión independentista sobre Salvador Illa que ha terminado por claudicar y conculcar la orden dada el 27 de mayo por el TS. Esta misma semana, según ha podido saber este diario, las monjassanjuanistas dueñas de Sijena han recibido presiones por carta de los abogados que defendieron la causa para el independentismo durante una década.

«Los derechos culturales de los aragoneses han sido vulnerados sistemáticamente» Pedro Olloqui Director general de Cultura del actual Gobierno de Aragón

Por otro, para Menjón y Olloqui no encaja la idea de la destrucción con la que el MNAC trata de convencer a la opinión pública. «¿Qué mente retorcida acepta que preferimos ver destruidas las obras a que no vuelvan?», espeta ella. «No hay anticatalanismo –afirma el director–. Solo la defensa de los derechos culturales de los aragoneses que han sido vulnerados, y muchas veces ese quebranto ha sido jaleado por el independentismo catalán». «Con el anticatalanismo no se ganan juicios», acuña la historiadora del arte, intentan ganar el relato de «que no se pueden trasladar» sin proporcionar documentación del estado de las pinturas y hasta retiraron de su web los informes sobre ello.

Aragón esperaba alguna maniobra que impidiera la vuelta de unas obras que, según quien las valora, las tasa entre 150 millones hasta mil millones de euros. Era «difícil fiarse de la comunidad vecina cuando presentó ante el juez un contrato para intentar probar la propiedad de las obras, pero el Supremo falló que ese documento era inválido», confiesan los dos altos cargos; o cuando impidió a los técnicos aragoneses acceder al MNAC para estudiar el sistema de anclaje de las pinturas. «Cataluña tiene muchas obras, incluso de Sijena, compradas legalmente y ahí no se reclama nada. Lo que ocurrió es más simple: no quisieron levantar el depósito de las pinturas murales cuando se les pidió en los 80. Los depósitos no prescriben, hay que levantarlos cuando el dueño lo dice. El Gobierno aragonés, cuando las monjas quisieron levantar ese depósito, acudió en su nombre a un tribunal porque no había respuesta del MNAC» y derivó en un pleito judicial de décadas, rememora Menjón, directora de 2019 a 2023, ante la eterna negativa en la parte catalana.

«Cataluña no quiso levantar el depósito, que era del todo irregular. Hay muchas obras compradas legalmente y nadie reclama nada sobre eso» Marisancho Menjón Directora general de Patrimonio en el segundo gobierno de Javier Lambán (2019-2023)

Con Menjón, en 2020, el Gobierno aragonés comenzó a confeccionar un plan de traslado que contempla varios escenarios, del más sencillo al más complejo. Ese protocolo en cuatro fases y 16 pasos se ha completado ahora y el Ejecutivo de Jorge Azcón acaba de presentarlo ante el juez que instruye la causa en Huesca en un detallado cronograma de siete meses y con el aval de los expertos que ha consultado. «Nada es rápido en la Administración. Después de tanto tiempo no vamos a ir con prisas, pero tampoco hay que aceptar dilaciones innecesarias», plantea Menjón.

Obras de primera categoría

Cataluña también cuestiona que el monasterio no está acondicionado para recepcionar y exponer unas obras de primera categoría. Así que esto también se ha desmentido desde Zaragoza y documentado ante el juez. «El traslado no es tan complejo, es perfectamente asumible», apuntan los asesores externos e internos de Aragón, como ha declarado la conservadora-restauradora Natalia Martínez de Pisón, que insiste en que una operación así se hace cientos de veces, en camiones técnicos especializados y por carretera. Son 235 kilómetros. «El desarrollo de la técnica actual nos lo permite», asegura Olloqui.

Antes, se requiere un trabajo extra, explican los directores: «Examinar si las pinturas necesitan consolidaciones previas, son piezas con un volumen enorme, hay una de 4 metros de largo. Es preciso realizar un levantamiento fotogramétrico o técnica que permite reproducir cómo están las obras en 3D». Pero el desplazamiento se puede hacer, la prueba es que ya se hizo dentro del MNAC en 1995. La 'operación ábsides' movió los frescos a las salas 16 y 17 en sus estructuras actuales. Un informe monográfico publicado en la revista 3 del museo señalaba lo ambicioso de ese desmontaje en un inmueble que hasta entonces estuvo en malas condiciones.