Puente se siente solo en Huesca: el ministro critica el «gataflorismo» y «numerito» del PP que no asiste a inaugurar la A-22

El nuevo tramo de 12,7 kilómetros entre Siétamo y Huesca completa la autovía y permitirá la circulación de unos 10.000 vehículos diarios

Nuevo choque entre Gobierno central y las autoridades aragonesas. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los máximos responsables del PP en Huesca como el presidente de la Diputación Provincial, Isaac Claver, o la alcaldesa del municipio oscense, Lorena Orduna, se han enfrentado este miércoles por la ausencia de los cargos populares en la inauguración del tramo de la A-22 entre Siétamo y Huesca, que Puente ha calificado como un «numerito», mientras que el partido lo ha justificado alegando que se trata de un acto de «protesta» por los retrasos en las obras.

Este 1 de octubre se ha abierto al tráfico el último tramo de la autovía A-22 que conecta Siétamo y Huesca. Las obras, que se han prolongado durante 20 años, han contado con una inversión de casi 69 millones de euros. Con estos 12,7 kilómetros se culmina la conexión por autovía entre Huesca y Lérida. Su finalización, cuatro años más tarde de lo previsto, responde a una demanda muy esperada y se estima que circulen por ella unos 10.000 vehículos diarios.

Ni Claver, ni Orduna, ni el presidente de Aragón, Jorge Azcón, han acudido a la presentación de la infraestructura, que completa la autovía hasta Lérida, a pesar de haber sido invitados.

Durante su intervención, el ministro ha criticado la falta de «institucionalidad» y el «gataflorismo» que, ha dicho, han mostrado los dirigentes del PP con su conducta.

«Que no me hablen más de institucionalidad, nunca», ha espetado «¿Que no invitas? Numerito. ¿Sí invitas? No vienen, que es una forma de hacer el numerito. Incluso si les invitas y vienen, a veces también te montan el numerito«, ha dicho Puente, en referencia a un acto el pasado 18 de septiembre en el aeropuerto de Alicante en el que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, »acudió con un micrófono en la solapa para grabar la conversación« entre ambos.

Ante estas afirmaciones, el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, ha explicado su cancelación de asistencia al evento «por principios y coherencia» y como «muestra de protesta» por el retraso en la puesta en marcha del nuevo tramo.

Claver ha apuntado que, con su ausencia, quería expresar «el malestar existente en la provincia por todos los años de retraso acumulados en la ejecución de una infraestructura clave para la seguridad vial y en el desarrollo económico del Alto Aragón«.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca ha exigido a Puente «respeto a los oscenses» y ha censurado «que se dedique a mentir» con sus acusaciones.

Bajo su punto de vista, el ministro ha perdido «una buena oportunidad para dar explicaciones sobre su calamitosa gestión respecto de las infraestructuras de transporte en la ciudad, con una falta de respeto absoluta por los ciudadanos de Huesca«. El AVE de Huesca ha sufrido numerosas incidencias en los últimos meses, tal y como han venido publicando los medios de comunicación, sin que a esto se haya referido este miércoles 1 de octubre el dueño de la cartera competente.