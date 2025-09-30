Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las noticias de ABC: el plan de Trump para Gaza
El tiempo
La Aemet rebaja a naranja y amarillo los avisos en el Mediterráneo

El PSOE federal cierra el expediente abierto al concejal «Alfonso de Zaragoza», que vuelve a ser portavoz adjunto

El expediente abierto tras mencionarse en los audios de Koldo García al concejal «Alfonso de Zaragoza» ha concluido que no hay ningún indicio de corrupción ni delito y el grupo municipal ha solicitado que vuelva a ser el número dos

Las 'víctimas' salpicadas por el caso Koldo-Ábalos-Cerdán

Alfonso Gómez Gámez ha defendido en todo momento que el aludido en los audios no es él
Alfonso Gómez Gámez ha defendido en todo momento que el aludido en los audios no es él efe

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Comité Federal de Ética y Garantías del PSOE ha cerrado el expediente abierto a principios de verano al concejal de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, después de que se nombrase a un «Alfonso» de Zaragoza en los audios que se hicieron públicos entre Koldo García, el omnipresente asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el famoso 'informe de la UCO' donde se recogían conversaciones acerca de presuntas mordidas en obras públicas y tratos de favor a empresas.

Noticia Relacionada

El Comité Federal de Ética y Garantías ha comunicado a Gómez Gámez, que siempre ha defendido que no era él el aludido en los audios, el cierre del expediente, por lo que se le restituye su condición de militante y portavoz adjunto en el Ayuntamiento zaragozano. No se han encontrado indicios de delito ni corrupción, se asegura en el partido.

El militante Alfonso Martínez, ingeniero de minas, también ha recibido la notificación de que se le cierra el expediente abierto por la misma razón y no se encuentran comportamientos delictivos en su trayectoria.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app