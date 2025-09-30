El PSOE federal cierra el expediente abierto al concejal «Alfonso de Zaragoza», que vuelve a ser portavoz adjunto

Alfonso Gómez Gámez ha defendido en todo momento que el aludido en los audios no es él

El Comité Federal de Ética y Garantías del PSOE ha cerrado el expediente abierto a principios de verano al concejal de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, después de que se nombrase a un «Alfonso» de Zaragoza en los audios que se hicieron públicos entre Koldo García, el omnipresente asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el famoso 'informe de la UCO' donde se recogían conversaciones acerca de presuntas mordidas en obras públicas y tratos de favor a empresas.

El Comité Federal de Ética y Garantías ha comunicado a Gómez Gámez, que siempre ha defendido que no era él el aludido en los audios, el cierre del expediente, por lo que se le restituye su condición de militante y portavoz adjunto en el Ayuntamiento zaragozano. No se han encontrado indicios de delito ni corrupción, se asegura en el partido.

El militante Alfonso Martínez, ingeniero de minas, también ha recibido la notificación de que se le cierra el expediente abierto por la misma razón y no se encuentran comportamientos delictivos en su trayectoria.