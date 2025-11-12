Suscribete a
ABC Premium

Proyecto Búfalo para la tierra del ternasco: la aragonesa Forestalia invertirá 12.000 millones en tres centros de datos en Zaragoza

Con este anuncio, la comunidad alcanza los 70.000 millones de euros en inversiones empresariales desde el inicio de la legislatura, presume el presidente Azcón

Al alcance del tacógrafo: BonÀrea se expande por Aragón

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo: última hora de hoy

El presidente Azcón, este miércoles 12 de noviembre en la sede del Ejecutivo de Aragón
El presidente Azcón, este miércoles 12 de noviembre en la sede del Ejecutivo de Aragón fabián simón
Érika Montañés

Érika Montañés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La empresa aragonesa Forestalia invertirá 12.048 millones de euros en la construcción y puesta en marcha de tres centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén, localidades todas de la provincia de Zaragoza. Las obras del 'Proyecto Búfalo' comenzarán hacia 2028. Y ... el anuncio, que ya había adelantado la prensa regional, cuenta ya con los permisos pertinentes tras la aprobación de la declaración de interés general de Aragón (DIGA) de esta iniciativa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app