Proyecto Búfalo para la tierra del ternasco: la aragonesa Forestalia invertirá 12.000 millones en tres centros de datos en Zaragoza

La empresa aragonesa Forestalia invertirá 12.048 millones de euros en la construcción y puesta en marcha de tres centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén, localidades todas de la provincia de Zaragoza. Las obras del 'Proyecto Búfalo' comenzarán hacia 2028. Y ... el anuncio, que ya había adelantado la prensa regional, cuenta ya con los permisos pertinentes tras la aprobación de la declaración de interés general de Aragón (DIGA) de esta iniciativa.

Se estima que se crearán unos 30.000 puestos de trabajo temporales en total durante la fase de construcción, que durará unos ocho años a partir de 2028, y en la fase de explotación serán unos 3.000 los empleos (más de alta cualificación) sumando los tres centros de datos (825 estarán en la infraestructura de Magallón; otros 825, en la de Botorrita; y 1.350 puestos de trabajo en el centro de datos de Alfamén).

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, que acaba de regresar de Estados Unidos de un viaje en el que se ha imbuido aún más del conocimiento de la operatividad de estos centros de datos, ha puesto de relieve la importante capacidad de inversión local que ganarán los ayuntamientos de estas tres localidades con la fiscalidad, por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Azcón ha vuelto a recordar que con este anuncio, Aragón ha captado ya un total de 70.000 millones de euros en inversiones empresariales desde el comienzo de la presente legislatura, una cifra que va a tener «un gran impacto el territorio en lo que respecta a la huella fiscal, la generación de empleo y la atracción de talento y población», según sus palabras. «Ninguna otra comunidad autónoma en España o el en el sur de Europa está anunciando proyectos por este valor. Aragón se está convirtiendo en líder y motor económico de España, y acabará siendo una de las comunidades autónomas que tire del carro y que aporte a la caja común«, ha afirmado en rueda de prensa esta mañana.

El proyecto Búfalo «tiene la característica de tener capital aragonés y se convierte en el segundo de mayor entidad en lo que respecta a la inversión«, ha enfatizado el barón popular.

Al detalle de la declaración de interés autonómico, se construirán tres centros de datos: 'DCM Data', en Magallón, que supone una inversión de 3.307 millones de euros; 'DCM Dédalo', en Botorrita, con un desembolso global de 3.323 millones; y 'DCM Blue', en Alfamén, que movilizará 5.417 millones de euros.

Mil megavatios

En lo que respecta a la energía que alimentará estos centros de datos, el autoconsumo de una empresa que presume de ser «pionera en la nueva economía verde» tendrá un peso muy notable, pues alcanzará el 50%. Cada uno de los proyectos ha formalizado un acuerdo con instalaciones de generación de energía renovable y, además, dispone del correspondiente permiso de acceso y conexión en la posición de Red Eléctrica de España. Esto es, los nuevos centros de datos tendrán un circuito cerrado de refrigeración y se abastecerán con energía renovable, con huertos solares construidos en otros puntos de la provincia, y también desde el «enchufe» de Red Eléctrica. Los planes de la compañía aragonésa suman 1.000 megavatios.

En concreto, el proyecto de Magallón cuenta con permiso de demanda en posición de generación a la subestación 'Magallón 220 kv'. El de Botorrita tiene acceso al nudo 'María 220 kv'. Y el proyecto de Alfamén dispone de permiso de acceso a la subestación 'Los Vientos 220 kv'.