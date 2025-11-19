Suscribete a
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

El PP recuerda que el socialista Alfonso Gómez, señalado de nuevo por la UCO, fue restituido en su cargo en el Ayuntamiento zaragozano

Lamentan el daño que está causando la corrupción interna del PSOE a la imagen del Consistorio

El PSOE niega irregularidades y espera que se esclarezcan los hechos

La UCO apunta a mordidas de Santos Cerdán en el proyecto de la mina Muga

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno

Alfonso Gómez mantiene su cargo en el Ayuntamiento de Zaragoza como portavoz adjunto socialista
D. A.

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha lamentado el «enorme daño que causa la corrupción del PSOE a la imagen« del consistorio al aparecer el concejal socialista, Alfonso Gómez Gámez, en el informe de la UCO ... de la Guardia Civil sobre la trama de Koldo para lograr favores en la mina Muga, dedicada a la explotación de potasa, entre Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón).

