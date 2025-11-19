El PP recuerda que el socialista Alfonso Gómez, señalado de nuevo por la UCO, fue restituido en su cargo en el Ayuntamiento zaragozano

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha lamentado el «enorme daño que causa la corrupción del PSOE a la imagen« del consistorio al aparecer el concejal socialista, Alfonso Gómez Gámez, en el informe de la UCO ... de la Guardia Civil sobre la trama de Koldo para lograr favores en la mina Muga, dedicada a la explotación de potasa, entre Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón).

Lorén ha calificado de «gravísimas» las informaciones que se están conociendo a raíz de un nuevo informe de la UCO, en las que aparece citado el recientemente rehabilitado como viceportavoz del grupo municipal del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, «número dos de la portavoz, Lola Ranera.

En dicho informe de la UCO, Alfonso Gómez Gámez figura en los esquemas manuscritos que detallan cómo operaba la trama de Koldo García, ex asesor del exministro de Fomento, José Luis Ábalos; y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la comunidad autónoma de Aragón para lograr autorizaciones de las administraciones gobernadas entonces por los socialistas.

El portavoz popular ha recordado que Alfonso Gómez Gámez fue restituido el pasado pleno municipal de octubre, como portavoz adjunto «sin dar ninguna explicación» y «hoy la Guardia Civil ha vuelto a poner en evidencia que aquella decisión solamente respondía a una decisión política de Pilar Alegría y Lola Ranera y no a una verdadera investigación interna que nunca existió«.

Por ello, Lorén ha exigido «explicaciones públicas inmediatas» a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, a quien fue el propio Gómez Gámez quien la defendió el día en el que Ranera fue reprobada por el pleno municipal.

Asimismo, desde el PP se ha pedido que «se depuren responsabilidades políticas de forma inmediata« al argumentar que la situación de Gómez Gámez es »insostenible« y la de Lola Ranera »todavía más«, ha opinado.

«Los zaragozanos -ha subrayado- no merecemos esto y el PSOE de Pilar Alegría debería cortar de raíz cualquier sospecha en lugar de impulsar expedientes fantasma para no hacer nada».

En este sentido, Lorén ha considerado que «las prácticas corruptas asociadas al sanchismo y a las figuras de Koldo, Cerdán y Ábalos son despreciables«. »El grupo municipal del PSOE tiene la oportunidad de demostrar dónde están realmente y si ponen los intereses de la ciudad por encima de los de su propio partido«, ha instado.

Sánchez Quero, citado en el informe y "estupefacto"

Por su parte, el PSOE de Aragón ha negado las presuntas irregularidades de los tres cargos socialistas que aparecen citados, entre ellos el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez-Quero, quien ha expresado su “absoluta estupefacción”. Ha tachado de chiste el informe.

El partido ha señalado en un comunicado que las informaciones conocidas “no atribuyen ninguna conducta delictiva ni recogen indicios de irregularidad” respecto a las personas citadas (el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado agosto, Sánchez-Quero, y el ex director general de Energía y Minas del gobierno autonómico, Alfonso Gómez) y recalca que los datos difundidos hasta el momento tampoco apuntan a “conducta ilícita o impropia”.

Además, expresa su “respeto al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los procedimientos de investigación que desarrollan”.

Contenidos filtrados a la prensa

Por su parte, Sánchez-Quero afirma que se siente “absolutamente estupefacto” por la aparición de referencias a su nombre en el marco de una investigación cuyos contenidos “han sido filtrados a la prensa”.

Asegura que “nunca ha tenido relación alguna con ninguna trama de corrupción” ni ha participado “en actuación irregular alguna” y considera “incomprensible” que se pueda vincular su trayectoria a hechos “totalmente ajenos” a su labor pública.

El presidente de la Diputación insiste en que la institución es “seria, rigurosa y dedicada plenamente al servicio de los ciudadanos”, por lo que cualquier intento de relacionarla con prácticas irregulares supone, a su juicio, “un ataque injustificado” a la labor de la entidad y de sus trabajadores.

Sánchez Quero confía en que los hechos se aclaren cuanto antes y en que cesen las especulaciones que, según advierte, solo generan confusión y perjudican la imagen de las instituciones públicas.

La Guardia Civil alude en su último informe del caso Koldo a contactos de investigados con la entonces presidenta navarra, Uxue Barcos, y Javier Lambán, en 2016 y 2018, respectivamente, para abordar distintos asuntos sobre un proyecto minero adjudicado a Acciona y a otra empresa de la trama.

El informe incluye un diagrama de abril de 2017, circunscrito a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, con una «clasificación de determinados funcionarios en función de la posible predisposición u oposición a lo que se infiere pudiera ser los intereses de los investigados».