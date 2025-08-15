La política y sociedad civil aragonesa se tiñen de luto por la muerte de Javier Lambán: «Que la Virgen del Pilar lo acoja bajo su manto»

10 de julio de 2025: Javier Lambán es homenajeado en el edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Ejecutivo que presidió durante dos legislaturas, con un retrato que colgará en la sala de la Corona

Hay una descripción de Javier Lambán Montañés (Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza, 1957-2025) que todos repiten en este día de la Asunción: el expresidente socialista era un hombre comprometido con su tierra. Digamos que ponía siempre en sus pensamientos a Aragón por delante de lo demás. Lo siguiente, sería su PSOE, ese en el que creía con convicción cerrada, añorando el PSOE de otro tiempo, bajo otro timonel.

Noticia Relacionada Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón y uno de los barones del PSOE más críticos con Sánchez M.A., M.L. y D.Y. El político, que ha fallecido a los 67 años, sufría un cáncer de colon desde 2021. Aragón decreta tres días de luto oficial y no habrá capilla ardiente por deseo de la familia

En el día de su fallecimiento, la política y sociedad civil aragonesa han expresado de maneras distintas el pesar por la muerte que se vislumbraba desde hace pocos meses, con un empeoramiento del último de sus tumores. Ya contestó a ABC tras el escandaloso informe de la UCO de la Guardia Civil después de una sesión de oncología, debilitado, con una lucidez conservada hasta el final de forma envidiable. Siempre extremadamente educado, leal a sus siglas, pero frágil. Reapareció con la salud pidiendo prórrogas hace un mes en el edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo de Aragón que ocupó durante la IX y X legislaturas, y en cuya sala Corona colgará su retrato (obra de Isabel Guerra, una monja cisterciense y artista a la que tomó mucho cariño en los últimos compases de su vida) como el que fue mandatario de Aragón. "Un orgullo", confesó como aragonés, pero muñido curiosamente por la derecha de Jorge Azcón, que hoy ha expresado en un solemne comunicado que el «legado de Lambán lleva el sello de su defensa inquebrantable y tenaz del bien general de los intereses de Aragón», ha decretado tres días de luto en la comunidad autónoma y ha homenajeado al ejeano confesando su admiración porque el socialista «no rebló ante la injusticia, mantuvo su palabra y entregó hasta su último día su esfuerzo por mejorar nuestra tierra para las siguientes generaciones». El Rey Felipe VI ha hablado por teléfono hoy con Azcón para transmitirle sus condolencias por la pérdida del aragonés, según fuentes de la Casa Real.

Y es cierto que Lambán concedió entrevistas hasta el final de su lucha contra la enfermedad y sobre todo tuiteó al mundo que no quería la España que estaba viendo en los últimos años; sobre todo defenestraba de los acuerdos con el independentismo y de las cesiones que bajaban a su tierra, Aragón, a una segunda división en las negociaciones con el Estado.

Como «ciudadano ejemplar» lo describe hoy Azcón en su despedida y su Ejecutivo ha comunicado también que por expreso deseo de la familia no habrá capilla ardiente en Pignatelli. En su lugar, los familiares reciben desde las 18.30 horas de esta tarde en el mismo tanatorio de Ejea a quienes se acercan a trasladar sus condolencias y lo harán también entre las 10.00 y las 13.00 horas de este sábado 16 de agosto.

Esa ciudadanía igualmente lo despide y llora su muerte con sus mensajes, o representados por los políticos que sin color político hoy le honran y a través de innumerables comunicados de organizaciones e instituciones reconocen la lucha de Lambán por su tierra, por Aragón.

Algunas de esas manifestaciones, solo una pequeña muestra, son las siguientes:

«Ejemplar forma de ser»

La alcaldesa popular de la ciudad de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha unido al pésame a la familia de Lambán. «Es un día triste para la ciudad de Aragón. Javier Lambán dedicó su vida a la acción política. Fue un político que defendió con firmeza sus ideas y trabajó por lo que creía mejor para nuestra tierra. Siempre mostró un compromiso con Aragón y con su progreso. Hay que agradecer esa fidelidad a sus principios hasta el final».

efe

Desde el PP y como presidente del Senado, la que fue su última casa política oficial desde septiembre de 2023 hasta enero de 2025 cuando dejó su acta y la ocupó su fiel amiga Mayte Pérez, Pedro Rollán también se ha manifestado consternado por la muerte del exsenador. Rollán ha destacado este viernes 15 de agosto «el compromiso, la inteligencia y la ejemplar forma de ser» del exsenador y expresidente de Aragón. «Nos honró con su presencia, inteligencia, conocimiento y debate» a la institución parlamentaria tras su etapa como presidente aragonés. «Tenía muy claro cómo defender el Estado de derecho y los principios constitucionales» y asegura que «antepuso siempre los intereses generales de España y de Aragón a cualquier otro». Rollán ensalza la figura de Lambán como «un señor, una magnífica persona, un intelectual y un político con mayúsculas», al tiempo que lo describió como «una de esas personas a las que es una suerte conocer, poder dialogar con él y entablar una sincera amistad«. Tenía, ha dicho, »una ejemplar forma de ser«.

Aunque las divergencias del PSOE aragonés de Lambán con el de la actual secretaria general de la federación territorial, Pilar Alegría, son más que conocidas, desde el partido hoy destacan «la huella imborrable» que ha dejado el político en Aragón. «Fue un grandísimo presidente de nuestra tierra», opina Alegría y destaca «su amor por Aragón y su trabajo incesante por mejorar la vida de los aragoneses«. Además, como el propio Javier Lambán siempre repetía, aquejado de esclerosis múltiple desde hace años y varios cánceres reproducidos, Pilar Alegría ha deseado »que la tierra le sea leve«.

Incinerado en el tanatorio de Ejea

Alcalde de Ejea entre 2007 y 2014, sus vecinos se deshacen hoy en elogios. Habrá para despedirle un acto civil en el crematorio del cementerio de la localidad, que se celebrará este sábado 16 de agosto a las 13.00 horas y a la que solo accederán los más allegados, puesto que tiene capacidad para unas 40 personas. Entre las personalidades que han confirmado su asistencia, el propio presidente de Aragón y la actual alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero. A Lambán el PSOE aragonés le reconoce sobre todo «la recuperación de los servicios públicos, la pandemia del Covid y el desarrollo económico y social de Aragón» con la atracción de nuevas y futuras inversiones como las de la empresa Amazon Web Services (AWS).

Desde partidos políticos con quien tuvo más o menos afinidad Lambán también se han pronunciado con pesar. «Lambán puso en marcha políticas que han llevado a Aragón al frente del progreso», ha querido transmitir el presidente del Partido Aragónes Regionalista (PAR), el turolense Alberto Izquierdo. Fue «un político y un aragonés de los pies a la cabeza que puso en marcha políticas que han llevado a Aragón al frente del progreso». Fue un hombre «capaz de transformar Aragón, un visionario, un político de los pies a la cabeza, pero, sobre todo, un aragonés de los pies a la cabeza que sí que se creía este territorio y sí que confiaba en que nuestra Comunidad podía estar al frente del progreso, al frente del crecimiento y al frente del liderazgo en muchos sectores«.

El portavoz de Vox en el Parlamento aragonés, Alejandro Nolasco, ha lamentado también el fallecimiento del expresidente del Gobierno autonómico y trasladado sus condolencias. Nolasco ha dejado escrito en su perfil en redes: "Descanse en paz".

Comunicado de los cinco obispos aragoneses

Un gesto de cariño han mostrado también los obispos aragoneses con el dirigente, deseando que a un hombre que ocupó también la presidencia de la Diputación de Zaragoza (1999-2011) y diputado también en las Cortes de Aragón por esta provincia le «acoja la Virgen del Pilar, patrona de Aragón, bajo su manto». No hay aragonés que ante eso permanezca impertérrito. Los cinco obispos de Aragón han expresado su pesar por la pérdida: «Reconocemos en él a un servidor público que ejerció sus responsabilidades con coherencia e integridad, siempre al servicio de la sociedad aragonesa. Ha fallecido en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María y han pedido que la Virgen »nos ayude a elevar la mirada sobre los problemas y conflictos que a veces nos paralizan, a fin de buscar el bien común en Aragón, en España y en el mundo«.

El escrito está firmado por el arzobispo de Zaragoza, Carlos-Manuel Escribano Subías; el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel-Javier Pérez Pueyo; el obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué Huerto; el obispo de Tarazona, Vicente Rebollo Mozos; y el obispo de Huesca y de Jaca, Pedro Aguado Cuesta.

Madridista en cuerpo y alma y gran apasionado de la lectura, entre otros de Javier Sierra, el escritor turolense y el conjunto de Florentino Pérez han redactado sendas condolencias para despedir al político maño. Escriben, respectivamente: "Fue un gran aficionado que siempre demostró su pasión por el Real Madrid" y fue "un historiador con alma de lector atento y crítico. Convirtió los libros en bandera en varios momentos de su gestión y siempre se interesó por los autores", cómo no, aragoneses.