Peste porcina africana: Badiola (catedrático emérito de Unizar) ve «improbable» que el brote de Barcelona saliera de un laboratorio

El catedrático emérito de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha presagiado este martes que «todos los esfuerzos que se hagan serán pocos« para controlar la peste porcina africana, lo que da idea ... de la magnitud de la enfermedad animal. El experto que cargó a sus espaldas con la investigación en España de la crisis originada por el llamado 'mal de las vacas locas' en los 90 ve improbable, no obstante, la tesis de que el foco haya salido de un laboratorio de Barcelona, próximo al foco detectado en la sierra de Collserola (Barcelona) y ha añadido, en connivencia con el consejero del ramo en Aragón, Javier Rincón, que «hay que estar preparados en Aragón».

Badiola ha asistido este martes una vez más, como se ha hecho todo el puente festivo, a una reunión del comité de seguimiento de la evolución de la enfermedad y su posible afección a esta región, aunque el consejero Rincón se ha apresurado a precisar que los casos en Aragón siguen siendo cero.

En la reunión ha participado también la vicepresidenta del Gobierno de Aragón. Tras ella, el investigador veterinario ha quedado «impresionado del nivel de preparación que se está haciendo desde esta comunidad». Ha comentado igualmente en declaraciones a los medios que «el transmisor número uno de la PPA es el jabalí, ya nadie lo discute» y que la peste porcina «es una enfermedad importante y destructiva para el sector porcino europeo, en este caso español y aragonés», realzando que esta comunidad es la principal productora de cerdo de España, a su vez la primera exportadora a la UE.

Los jabalíes «se han convertido en una plaga en toda España y Europa», por lo que «hay que actuar de una manera directa y sobre todo en la zona de riesgo para Aragón, que sería la zona limítrofe con Cataluña«, ha expuesto Badiola. Si el brote no se controlara, Aragón sería «el primer afectado» y «habría que estar vigilando las zonas próximas a Cataluña. Badiola ha elogiado las medidas de prevención, como activar la Federación de Caza, insistiendo en el papel en la economía y el empleo rural del sector porcino.

De hecho, desde el Gobierno aragonés se ha promocionado que se cacen jabalíes, subvencionando con 30 euros cada pieza. Y según ha trascendido este puente se han abatido del entorno de 3.000, sobre mil más de lo que suele ser habitual según los datos que maneja la Federación Aragonesa de Caza (Farcaza).

Badiola ha continuado mostrando su preocupación por la falta de transparencia del Ministerio de Agricultura y de Cataluña, que no informan «lo que deberían» a Aragón, región vecina: «Vamos a pensar que es que están tan ocupados que no tienen tiempo de informar» , ha dicho con cierta ironía.

La zona afectada y delimitada hasta el momento por la Generalitat ocupa 6 kilómetros cuadrados, pero «los jabalíes tienen mucha movilidad, pueden andar hasta 50 kilómetros diarios« y hay que considerar la posibilidad de que alguno escape, ha dicho Badiola. Sobre la hipótesis de que el virus procediera de un laboratorio cercano a Collserola, Badiola ha indicado que tiene un nivel 3 de bioseguridad y que «es improbable» que se haya producido una fuga, pero «no hay nada imposible en esta vida».

«Habrá que investigarlo». «Habrá que demostrar primero cómo se ha producido, hipotéticamente, esa fuga y segundo cómo ha llegado al jabalí» porque «puede haber una fuga, pero los jabalíes no son cualquier animal«.

Por otra parte, el experto ha señalado que el laboratorio europeo que está en el caso ha dicho que la cepa del virus es experimental y que fue la que entró inicialmente en Europa en 2007, denominada Georgia 7, posteriormente adaptada para facilitar el trabajo en laboratorios.

Cero casos, pero es pronto

Como insiste el Ejecutivo aragonés, no hay ningún cerdo o jabalí que en la región haya dado positivo por PPA. Y mañana miércoles el Gobierno de Aragón trasladará en una reunión telemática agendada con el ministerio responsable y el resto de comunidades por qué no hay más información, tal y como demandan. El consejero de Agricultura, Rincón, ha recordado que se mantienen las medidas de prevención y advierte que todavía, y pese a la vigilancia estrecha que se ha puesto en marcha desde que se conociera el foco en Cataluña, es pronto para saber si esta crisis va a afectar a las exportaciones que el sector del porcino tiene con el exterior.