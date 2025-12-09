Suscribete a
reunión de seguimiento en aragón

Peste porcina africana: Badiola (catedrático emérito de Unizar) ve «improbable» que el brote de Barcelona saliera de un laboratorio

Aragón mantiene el nivel de alerta y pide más transparencia a las autoridades en torno al foco catalán

Cómo se blinda Aragón ante la proximidad de la peste porcina africana

El comité del departamento de Agricultura y Ganadería sigue reuniéndose para evaluar la evolución de la situación
E. Montañés

El catedrático emérito de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha presagiado este martes que «todos los esfuerzos que se hagan serán pocos« para controlar la peste porcina africana, lo que da idea ... de la magnitud de la enfermedad animal. El experto que cargó a sus espaldas con la investigación en España de la crisis originada por el llamado 'mal de las vacas locas' en los 90 ve improbable, no obstante, la tesis de que el foco haya salido de un laboratorio de Barcelona, próximo al foco detectado en la sierra de Collserola (Barcelona) y ha añadido, en connivencia con el consejero del ramo en Aragón, Javier Rincón, que «hay que estar preparados en Aragón».

