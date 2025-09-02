El paro sube en agosto en 77 personas en Aragón y se sitúa en 48.481

El mercado laboral siempre se resiente al final del verano y se lleva por delante cientos de España en España, un país además eminentemente turístico y estival. Los trabajos creados durante esta temporada son temporales, ligados al turismo, la hostelería o el ocio y saltan por los aires en septiembre. En concreto, en Aragón, hay 77 desempleados más (esto significa que hay 48.481 personas sin empleo al cierre del octavo mes del año), un aumento ligero ya que la comunidad, según ha presumido hoy el Ejecutivo (por boca del director general de Política Económica, Javier Martínez), se mantiene «resiliente» frente a la destrucción de puestos de trabajo. Se ha desplomado, eso sí, en 7.695 el número de cotizantes a la Seguridad Social, lo que se traduce en un descenso mensual del 1,2%, hasta situar la cifra de afiliados en 632.279 personas.

Noticia Relacionada España pierde 199.300 empleos en el peor agosto desde 2019 y suma 21.905 parados Xavier Vilaltella El final de la campaña veraniega desploma el número de cotizantes y sigue la sangría del campo y las empleadas del hogar

Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto a agosto del pasado año el paro en la comunidad ha decrecido un 5,14 % y en 2.627 personas.

El director general de Política Económica, Javier Martínez, considera que el aumento del paro en agosto, un mes en el que tradicionalmente se destruye mucho empleo, ha sido "ligero"

El paro ha aumentado respecto al mes anterior especialmente en Huesca, un 1,41 % y 88 personas hasta llegar a 6.308 parados. En Zaragoza ha subido en 6 personas y un 0,02% para alcanzar los 38.250 desempleados, mientras que en Teruel ha bajado un 0,43 % y en 17 personas, para llegar a 3.923 personas paradas.

En contexto

Desde el inicio de siglo, el paro registrado en agosto ha aumentado mensualmente en 22 ocasiones, tanto en Aragón como en el conjunto de España, experimentando una disminución mensual en los cuatro ejercicios restantes.

Respecto a las comunidades autónomas del entorno aragonés, el paro aumentaba en agosto en La Rioja (0,28% mensual), Comunidad Valenciana (0,95% mensual), Cataluña (2,49% mensual) y País Vasco (3,98% mensual), mientras que se reducía en Navarra (-0,53% mensual).