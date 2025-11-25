Nueve agentes más en Zaragoza para luchar contra la violencia machista: la cuarta ciudad de España entra en VioGén

El Ayuntamiento de Zaragoza y la delegación del Gobierno en Aragón han rubricado a unas horas de celebrarse este martes 25 de noviembre el Día Internacional contra las violencias sobre la mujer el protocolo policial para la integración de la capital aragonesa al sistema de vigilancia de la violencia de género VioGén ... . Lo han hecho tras seis años de desencuentros sobre el tema.

«Son buenas noticias para Zaragoza y especialmente para las mujeres», remarcó el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán; la regidora de la cuarta mayor ciudad de España, Natalia Chueca, destacó también que la unidad específica que aporta nueve agentes más permita que las mujeres víctimas de violencia de género se sientan «más seguras» y se animen a denunciar para «poner a su disposición todos los recursos existentes».

Según los datos, la Policía Local contará con una unidad específica para este fin, dotada con nueve agentes: se encargarán del 30% de los casos en riesgo bajo y de todos los que, partiendo desde esta categoría, pasen a riesgo medio. En Aragón, en el sistema Viogén hay 2.566 mujeres, de las que en el municipio de Zaragoza hay 1.180. Y, dentro de la capital, en riesgo bajo hay 1.080 y otras 100 entre riesgo medio y alto. Esta cifra supone que, potencialmente, en torno a 300 mujeres se podrán ver beneficiadas a corto plazo de poder recibir también una tutela directa por agentes de la Policía Local de Zaragoza.

Esta firma es el paso previo a la rúbrica que formalizará la regidora con la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana María Calvo, en una fecha por determinar, pero se espera para las próximas semanas. Según se explicó, tras la validación del pacto por parte del Ministerio del Interior, comenzará el proceso de selección interna, negociación sindical y formación por parte de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

La integración en el sistema VioGén permitirá reforzar la coordinación entre cuerpos policiales y ofrecer una respuesta «más eficaz, cercana y constante». Hasta ahora, la atención municipal se centraba en el ámbito social a través de la Casa de la Mujer, que en lo que va de año ha atendido a 829 mujeres. «Ahora vamos a dar un paso más y vamos a ayudarlas también desde el punto de vista de la seguridad. Las vamos a proteger», enfatizó la primera edil. Chueca no se olvidó de ensalzar el trabajo que realiza cada día la Policía Local, cuya plantilla aumentará este año con 104 agentes más. «Muchas mujeres necesitan agentes que llamen, que sepan escuchar, que actúen con empatía y profesionalidad cuando una mujer pide ayuda», dijo la alcadesa.