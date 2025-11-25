Suscribete a
ABC Premium

25-N: día para la eliminación de la violencia contra las mujeres

Nueve agentes más en Zaragoza para luchar contra la violencia machista: la cuarta ciudad de España entra en VioGén

Zaragoza y la Delegación del Gobierno firman el protocolo de adhesión

El último crimen en Aragón: Eugenia

Alcaldesa y delegado del Gobierno sellan la adhesión de Zaragoza a Viogén
Alcaldesa y delegado del Gobierno sellan la adhesión de Zaragoza a Viogén efe

D. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Zaragoza y la delegación del Gobierno en Aragón han rubricado a unas horas de celebrarse este martes 25 de noviembre el Día Internacional contra las violencias sobre la mujer el protocolo policial para la integración de la capital aragonesa al sistema de vigilancia de la violencia de género VioGén ... . Lo han hecho tras seis años de desencuentros sobre el tema.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app