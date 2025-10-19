Suscribete a
Muere una montañera navarra de 27 años tras precipitarse en el pico de las Neveras, en Panticosa (Huesca)

Un familiar avisó de que había salido el sábado con sus dos perros para realizar una ruta y no había regresado

Vista de Panticosa desde el telesilla
Vista de Panticosa desde el telesilla Europa Press

Europa Press

Una montañera de 27 años y vecina del municipio navarro de Tudela ha muerto este domingo tras precipitarse en el pico de las Neveras, en Panticosa (Huesca), según ha informado la Guardia Civil.

En torno a las diez de la mañana, un familiar ... de la joven ha informado a la Guardia Civil de que la montañera había salido el día anterior para realizar una ruta por la zona de Baños de Panticosa acompañada de sus dos perros, pero no había regresado. Su vehículo fue localizado en el paraje de Casa Piedra de Baños de Panticosa.

