Muere una montañera navarra de 27 años tras precipitarse en el pico de las Neveras, en Panticosa (Huesca)

Una montañera de 27 años y vecina del municipio navarro de Tudela ha muerto este domingo tras precipitarse en el pico de las Neveras, en Panticosa (Huesca), según ha informado la Guardia Civil.

En torno a las diez de la mañana, un familiar ... de la joven ha informado a la Guardia Civil de que la montañera había salido el día anterior para realizar una ruta por la zona de Baños de Panticosa acompañada de sus dos perros, pero no había regresado. Su vehículo fue localizado en el paraje de Casa Piedra de Baños de Panticosa.

Tras la llamada, se activaron de inmediato efectivos del GREIM de Panticosa, junto con la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Después de varios vuelos de reconocimiento, a las 15.10 horas la montañera fue localizada sin vida en una zona de difícil acceso, junto a uno de sus perros, que también había fallecido. Durante las labores de evacuación del cuerpo, las condiciones meteorológicas fueron especialmente adversas, con fuertes vientos que dificultaron el operativo. El cuerpo fue trasladado en helicóptero hasta la helisuperficie de Panticosa, donde esperaban los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Huesca. El segundo perro que acompañaba a la montañera no ha sido localizado. En el operativo han participado el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca, un médico del 061 y una patrulla de la Guardia Civil.

