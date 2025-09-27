Muere de forma repentina la directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Elena Villagrasa

Imagen de archivo de la directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Elena Villagrasa

La directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Elena Villagrasa Ferrer, ha muerto de forma repentina este viernes 26 de septiembre en la localidad altoaragonesa de Escalona (Huesca), según ha hecho público el espacio natural protegido a través de sus redes sociales.

«Hoy nos levantamos tratando de asumir una noticia que jamás hubiéramos querido compartir. Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento repentino de nuestra directora, Elena Villagrasa Ferrer», dice el comunicado.

Los compañeros de Elena, geóloga y conservacionista de 60 años, transmiten su más sincero pésame a su familia y seres queridos, a quienes envían un fortísimo abrazo: «Elena deja un vacío inmenso en nuestro Parque Nacional, al que dedicó gran parte de sus años de trabajo, esfuerzo y pasión. También en su querido Bujaraloz (Zaragoza), que en 2024 la homenajeó nombrándola pregonera de honor en sus fiestas patronales», recuerdan. Villagrasa se convirtió en 2020 en la primera mujer en dirigir el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, el único que hay en Aragón.

En la nota de despedida, agradecen a su directora todos los momentos que compartidos y el haberles trasmitido su «pasión, compromiso y admiración por estas montañas y valles pirenaicas, que tanto has amado y defendido».

«Puedes estar segura de que seguiremos tu ejemplo, para que este Parque Nacional continúe siendo un espacio protector, de encuentro y de unión».

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón han lamentado profundamente el fallecimiento de Villagrasa, de la que han destacado «su compromiso con la conservación del Pirineo y su dedicación ejemplar al servicio público, que dejan una huella imborrable en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Aragón y de España».

El PSOE Aragón también ha expresado sus condolencias: «Nuestro pésame a su familia y amigos y todo nuestro cariño en estos difíciles momentos», han compartido en su cuenta X.

El funeral tendrá lugar este mismo sábado 27 de septiembre por la tarde a las 17.00 horas en su localidad natal, Bujaraloz (Zaragoza).