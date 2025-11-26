Suscribete a
ABC Premium

Muere a los 85 años Mariano Alierta, diputado constituyente y hermano de César Alierta

Fue diputado nacional por la UCD hasta 1983 y después pasó al Senado hasta el año 2000 con el PP

Muere el exdirigente del PSC y activista cultural Lluís Reverter a los 82 años

Mariano Alierta, en una imagen de archivo.
Mariano Alierta, en una imagen de archivo. efe

Europa Press

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El economista e ingeniero industrial Mariano Alierta, también político en diversos cargos en las filas de UCD y PP, entre ellos diputado de las Cortes Constituyentes (1977-1979), y hermano del expresidente de Telefónica César Alierta, ha fallecido este miércoles a los 85 ... años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app