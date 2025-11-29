Encendido luces de Navidad en Zaragoza hoy: horario, calles iluminadas, noria, belén gigante en la escalinata del Batallador y hasta auroras boreales

El Ayuntamiento de Zaragoza ha echado el resto, como se dice coloquialmente, para potenciar la Navidad este año 2025. El primer hito se celebra este sábado 29 por la tarde con el encendido de las luces, una decoración que se amplía y renueva en ... el paseo Sagasta, San Pablo y el central paseo de la Independencia.

Cuándo se encienden las luces de Navidad en Zaragoza hoy

La llamada Ruta de la Luz en Zaragoza estará formada por 1,3 kilómetros de luces y magia que serpentearán todas las calles de la cuarta mayor urbe de España. En palabras de Natalia Chueca, la regidora de la ciudad, «si Zaragoza fuera el gran escenario de la Navidad, la Ruta de la Luz actuaría como un hilo brillante que cose los lugares más emblemáticos de la ciudad, guiando a los visitantes en un recorrido festivo y unificado». El pistoletazo de salida de ese camino navideño se dará este sábado 29 a las 18.30 horas en la Plaza de España.

Para evitar problemas y lograr mayor solemnidad en el encendido navideño se suspenderá de forma provisional el tráfico rodado por la plaza de la Independencia, que culmina en la Plaza de España. El encendido contará con música en directo, además de la presencia del invitado especial Juanjo Bona, artista de la provincia que triunfó en la Academia de Operación Triunfo el año pasado y que lleva «la jota en las venas», según Chueca, y varias sorpresas preparadas, confirma el Consistorio.

Manto de estrellas para la Virgen del Pilar

El Consistorio ha destinado casi 1.200.000 euros a reforzar y ampliar la decoración, incorporando nuevos elementos, figuras de gran tamaño y luces en más calles, avenidas y plazas. La renovación del paseo Independencia, uno de los principales símbolos de la ciudad, es especialmente visible este año, con un diseño de ornamentaciones en los árboles y completamente actualizado en forma de manto de estrellas, como imagen del manto de la Virgen patrona de la ciudad. Atrás quedan las antiguas «Estrellas rotas» que habían estado presentes los últimos seis años. Las luces estarán encendidas todos los días desde el ocaso hasta la una de la madrugada.

Ruta de la Luz y árboles de Navidad

El paseo de luz comienza en el Balcón de San Lázaro y se extiende a lo largo de las arterias principales, llegando justo a los pies del Batallador, en el Parque Grande. Al final de este gran recorrido se instalará ese Gran Nacimiento, que se convierte en uno de los grandes reclamos y permite potenciar ese pulmón verde de la ciudad.

Tal y como se presentó desde el Ayuntamiento hace unos días, la programación de Navidad en Zaragoza trae como principales novedades una noria en la zona de la antigua chimenea, y ese belén luminoso de ocho metros de altura que se instalará a los pies de la escalinata del Alfonso I El Batallador, en el parque Grande José Antonio Labordeta.

Algunos de los elementos más icónicos regresan un año más. Es el caso del lazo gigante rojo que volverá a envolver al Ayuntamiento de Zaragoza con casi 69.000 luces LED, el árbol de la plaza Paraíso, el paraguas de luz sobre la Virgen del Pilar de Monge o los dos ángeles de diez metros que darán la bienvenida en el Puente de los Cantautores. También se colocará un árbol en la Z-30.

El Ayuntamiento habilitará un mapa de la Ruta de la Luz, disponible mediante código QR y en la web municipal, que permitirá localizar cada uno de los denominados puntos-foto y planificar un paseo entre las principales instalaciones.

Además de las luces, «estará hasta Bisbal en el Pabellón Príncipe Felipe», anunció la alcaldesa. En total serán más de 600 actos durante los 39 días de programación que pretenden hacer de cada rincón de Zaragoza «una experiencia navideña inmersiva», con novedades importantes, también en la propia cabalgata con la que terminen las fiestas y que llevará el título de 'Oro, incienso y mirra'. El desfile de los Reyes Magos mantendrá la temática del año pasado, pero ampliará también su recorrido por las arterias de la capital aragonesa.

La Ruta de la Luz en Zaragoza ayuntamiento de zaragoza

Por su parte y como siempre, el entorno de la Plaza del Pilar mantiene todas sus atracciones y actividades familiares, desde la Muestra Navideña, el patinaje sobre hielo, el Árbol de los Deseos o Sweet Palace, los carruseles, la caseta de Papá Noel y los trineos neumáticos.

Como es habitual, las casetas de la Plaza del Pilar se mantendrán en su emplazamiento, donde el año pasado consiguieron 870.000 visitantes. El año pasado por Navidad vinieron a la ciudad unas 600.000 personas (un 10% más que el año anterior), pero 'Zaragoza, donde la magia sucede', que es el lema de esta Navidad en la capital, ansía superar esa cifra.

El zaguán del Ayuntamiento acogerá de nuevo el Buzón Real Gigante con la Elfa Noel y la Cartera Real, en colaboración con 'Aragón Sabor de verdad'. En este mismo lugar tendrá lugar la celebración de la Nochevieja y la llegada del Año Nuevo desde las 23.00 horas con música en directo.

Boreal

Como decimos, merece mención aparte y entre las novedades de este año se encuentra el espectáculo Boreal, que convertirá el mayor espacio verde de Zaragoza en un universo lumínico y fantasía inspirado en los paisajes y criaturas del Polo Norte. Se prolongará del 5 de diciembre y hasta el 6 de enero. Los visitantes podrán disfrutar en la zona de la Rosaleda de un recorrido inmersivo en el que la iluminación, el sonido y el 'videomapping' se combinan para recrear uno de los fenómenos naturales más curiosos del planeta como son las auroras boreales.

Además de la Ruta de la Luz, Natalia Chueca presentó una completa programación de 600 actos en 39 días que aspira a superar los 600.000 visitantes de la Navidad anterior

Durante el itinerario, los asistentes se encontrarán con más de cuarenta figuras lumínicas que representan animales característicos del Ártico -como osos polares, lobos, renos o focas o- y se adentrarán en un entorno que conjuga arte, tecnología y naturaleza. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza consolida su apuesta por una Navidad llena de ocio familiar y experiencias mágicas en los espacios públicos de la ciudad y destinadas también a convertir esta celebración en un hito de interés turístico.

El espectáculo, gratuito y con aforo limitado, se podrá visitar de 18.00 a 22.15 horas, con pases cada 15 minutos, en un recorrido previsto de 45 minutos y con precios desde 13,50 euros. Las entradas para Boreal están ya disponibles en 'https://www.naturalezaencendida.com/zaragoza/'.

Mercado Gourmet

Por otra parte, el Mercado Navideño de Productos Gourmet Artesanales y autóctonos repite ubicación en el acceso al parque después de un estreno satisfactorio en 2024.

En esta ocasión habrá dos casetas de Alimentos de Aragón, en colaboración con el Gobierno de Aragón. En este mercado, abierto desde el 29 de noviembre, también el consistorio programará actuaciones musicales en vivo, espectáculos para los más pequeños y talleres creativos para toda la familia. Según recoge la agencia Ep, el calendario de apertura comprende los fines de semana -viernes a domingo- hasta el comienzo de las vacaciones escolares, que abrirá diariamente, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Zaragoza también potenciará este corredor de luz navideña a través de la mirada de los generadores de contenido en redes sociales. Se invita a ciudadanos y visitantes a contar, desde su experiencia personal, la Navidad zaragozana en plataformas como Instagram o TikTok y que así el escenario navideño penetre a todos los hogares de España y consiga más visitantes, quién sabe, para la próxima Navidad, ya en 2026.