Localizado el cadáver calcinado de un varón en las inmediaciones de Plasencia de Jalón (Zaragoza)

La Guardia Civil ha informado este miércoles de que a las 10.15 horas del pasado martes 2 de diciembre fue localizado el cadáver calcinado de un varón de mediana edad en las inmediaciones de la localidad zaragozana de Plasencia de Jalón. La víctima ... es un joven natural de la población de Urrea de Jalón que desapareció este mismo lunes.

Noticia Relacionada Cómo se blinda Aragón ante la proximidad de la peste porcina africana abc Se estrecha la vigilancia aunque no se ha detectado ningún caso en la región. Se van a contratar doce veterinarios y se están adoptando medidas preventivas por la cercanía a Cataluña, donde se encuentra en estos momentos el foco

La autopsia, que se ha practicado en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), ha determinado la razón de la muerte, aunque el juzgado que instruye el caso ha decretado ya el secreto de sumario. La investigación, que apunta a un homicidio, está en curso a cargo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza.

A lo largo de esta mañana la familia y conocidos del fallecido de 29 años, que responde a las siglas F.H., se han congregado a las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Épila en busca de información y respuestas. Lo único que ha trascendido es que el joven -al que se conocía como Beny- salió el pasado lunes por la noche con un amigo, y apareció muerto, con su coche incendiado cerca de donde se halló el cuerpo. Según publica 'Heraldo de Aragón' , tenía cuatro hijos y se encontraba esperando un quinto.