Localizado el cadáver calcinado de un varón en las inmediaciones de Plasencia de Jalón (Zaragoza)

Tenía 29 años, esperaba su quinto hijo y su cuerpo apareció el martes por la mañana, no muy lejos de su vehículo incendiado. El juez ordena el secreto de sumario de la investigación en curso, que apunta a un homicidio

Concluye sin incidentes la fiesta rave no autorizada en Mazaleón (Teruel)

Comarca zaragozana de Valdejalón, donde se ha producido el suceso
La Guardia Civil ha informado este miércoles de que a las 10.15 horas del pasado martes 2 de diciembre fue localizado el cadáver calcinado de un varón de mediana edad en las inmediaciones de la localidad zaragozana de Plasencia de Jalón. La víctima ... es un joven natural de la población de Urrea de Jalón que desapareció este mismo lunes.

