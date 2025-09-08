Investigan a un trabajador de una escuela infantil de Zaragoza por posibles tocamientos a dos menores

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes a un hombre por una presunta agresión sexual a una menor en una escuela infantil en Zaragoza. El arrestado es un trabajador del centro -donde realizaba labores de mantenimiento-, contra el que se han presentado al menos dos denuncias por presuntos tocamientos a menores de tres años, según ha adelantado este lunes 'El Periódico de Aragón'. El investigado es pareja de la dueña de la escuela Waldorf Munay de Zaragoza y ha realizado varias labores en el centro.

El mismo día de su detención pasó a disposición judicial y quedó en libertad, con la prohibición de acceso al centro. La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer se ha hecho cargo de la investigación, que sigue abierta.