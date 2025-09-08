Investigan a un trabajador de una escuela infantil de Zaragoza por posibles tocamientos a dos menores
El arrestado, que se encuentra actualmente en libertad tras prestar declaración, al parecer realizaba labores de mantenimiento en el centro
Dejan en libertad por falta de pruebas contundentes al profesor del colegio Corazonistas de Zaragoza acusado de abusos a niños de 3 años
La Policía Nacional detuvo el pasado viernes a un hombre por una presunta agresión sexual a una menor en una escuela infantil en Zaragoza. El arrestado es un trabajador del centro -donde realizaba labores de mantenimiento-, contra el que se han presentado al menos dos denuncias por presuntos tocamientos a menores de tres años, según ha adelantado este lunes 'El Periódico de Aragón'. El investigado es pareja de la dueña de la escuela Waldorf Munay de Zaragoza y ha realizado varias labores en el centro.
El mismo día de su detención pasó a disposición judicial y quedó en libertad, con la prohibición de acceso al centro. La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer se ha hecho cargo de la investigación, que sigue abierta.
