El influencer 'Cenando con Pablo' destroza la ¿mejor? tortilla de patatas de Zaragoza: «Parece envasada»

El bar Circo, situado en la calle Blancas, 4-6 de Zaragoza, siempre ha estado considerado y así lo reflejan críticas como en TripAdvisor como un local pequeñito, lleno de tapas riquísimas. Con papel destacado para la tortilla de patatas, considerada por muchos como la mejor de la ciudad. Por eso ha sorprendido y hasta decepcionado una crítica inesperada por parte de uno de los 'influencers' gastronómicos más seguidos de España, Pablo Cabezali, conocido como 'Cenando con Pablo'.

Las valoraciones de Pablo son seguidas por una legión de usuarios en internet que llegan a probar las recetas que él recomienda en lugares distintos del país. En Zaragoza, a Pablo no le ha seducido la fama y reputación del bar Circo. Durante su estancia en la ciudad con motivo del evento 'The Champions Burger' para elegir la mejor hamburguesa y donde contó con su propio 'foodtruck', hizo un periplo gastronómico por lugares como El Lince y La Republicana. Se detuvo en el Circo y la opinión de Pablo fue aplastante: «No me gusta nada. Cualquier madre la hace mejor. Parece envasada».

Sí elogió otras tapas del local como la ensaladilla rusa, el bocadillo de albóndigas con tomate y los «brutales» torreznos.