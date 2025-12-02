Suscribete a
La Guardia Civil finaliza el dispositivo de seguridad ante una fiesta rave no autorizada en Mazaleón (Teruel)

El Seprona ha abierto diligencias porque se han puesto en riesgo aves en peligro de extinción

Gracias al perímetro de seguridad establecido, se logró que no accediera más gente y que no se produjeran incidentes de relevancia

La rave de Mazaleón
La rave de Mazaleón

A las 12.30h de este lunes 1 de diciembre, la Guardia Civil de Teruel dio por finalizado el dispositivo de seguridad establecido con motivo de la celebración de una fiestarave, no autorizada, en el término municipal de Mazaleón (Teruel). Los ... agentes han llevado a cabo diversas actuaciones, detenciones y denuncias administrativas en el transcurso del evento.

