La Guardia Civil finaliza el dispositivo de seguridad ante una fiesta rave no autorizada en Mazaleón (Teruel)

A las 12.30h de este lunes 1 de diciembre, la Guardia Civil de Teruel dio por finalizado el dispositivo de seguridad establecido con motivo de la celebración de una fiestarave, no autorizada, en el término municipal de Mazaleón (Teruel). Los ... agentes han llevado a cabo diversas actuaciones, detenciones y denuncias administrativas en el transcurso del evento.

Durante el dispositivo, se denunció a dos personas identificadas como organizadoras del evento, por diversas infracciones a la normativa autonómica de espectáculos públicos, al celebrar una fiesta sin autorización y sin disponer del preceptivo seguro obligatorio.

Una persona fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, al intervenirle 10 gramos. de cocaína distribuidos en dosis; se interpusieron quince denuncias por tenencia y consumo de drogas y una por portar armas prohibidas; además de catorce denuncias de tráfico formuladas por presencia de drogas en el organismo.

Así mismo, el Seprona abrió diligencias de investigación por un presunto delito medioambiental por la afección causada a especies en peligro de extinción que habitan en la zona donde se celebró la fiesta, que se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del águila-azor perdicera.

Además, los agentes interpusieron las siguientes denuncias administrativas: una por uso de fuego sin autorización, tres por tener animales domésticos sin la pertinente identificación, una a la ley de montes y dieciséis por acampadas ilegales.

19 altavoces de diferentes tamaños fueron intervenidos

Por los agentes intervinientes, se intervinieron todos los elementos utilizados en evento: hasta 19 altavoces de diferentes tamaños, 3 cajas de amplificadores, un equipo de iluminación recreativa, un generador de 1.200kg, una caja de conexiones y andamiaje y soportes utilizados para la instalación de sistemas de sonido.

En el dispositivo de seguridad han participado patrullas de seguridad ciudadana, pertenecientes a la Compañía territorial de Alcañiz y de la Comandancia de Zaragoza, Seprona, USECIC Comandancia de Teruel, GRS nº 5 de Zaragoza, Destacamento de Tráfico y Equipo Básico de Información de Alcañiz.