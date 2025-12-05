El Gobierno de Aragón presenta sus «presupuestos récord» para salvar la legislatura: casi 9.145 millones de euros y rebaja fiscal

El Gobierno de Aragón ha convocado a la Prensa de manera urgente esta mañana de viernes 5 de diciembre para presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 para la comunidad, unas cuentas que tal y como aseguraron los mandatarios del Ejecutivo están confeccionadas desde ... hace semanas al dedillo y pilotadas por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. Precisamente el consejero ha acompañado hoy en la Sala de Columnas del edificio Pignatelli al presidente aragonés Jorge Azcón en la convocatoria y ambos han explicado las diferentes partidas. «Este es el mejor presupuesto para Aragón en las circunstancias actuales», que son muy buenas, ha considerado Bermúdez de Castro, tras el anuncio de la llegada de 70.000 millones de euros en inversiones principalmente tecnológicas.

«Tendrá la cifra más alta de la historia», a pesar de que algunos fondos europeos disminuyen, ha comenzado Bermúdez de Castro. Departamentos como Medio Ambiente o Economía han suplido con fondos propios la disminución de fondos ajenos. En cualquier caso, ha subrayado el responsable de Hacienda, «es un presupuesto récord».

A menos de un mes de que termine el año, Azcón detalla las cuentas que propone para la comunidad después de que el Ejecutivo central presentara una senda de déficit que fue rechazada en el Congreso de los Diputados, pero que se ha llevado de nuevo al Consejo de Ministros.

Azcón ha llamado a construir entre todos y no a bloquear el momento de oportunidad en que se encuentra Aragón. Ha reclamado nuevamente sensatez a los que quieren remar a favor de esta tierra. Ha recordado también que en 2024 las cuentas fueron de 8.546 millones de euros y se acometieron con ellos obras muy relevantes. Este presupuesto es «eminentemente social», puede crecer fruto de un buen momento económico y redistribuimos en bienestar de los aragoneses. «Se puede crecer y se pueden bajar los impuestos y la deuda. Seguimos cumpliendo las promesas con que nos presentamos a las elecciones».

En términos políticos, el Gobierno de Aragón necesita buscar los apoyos necesarios en las Cortes, donde el PP cuenta con 28 de los 67 diputados con que cuenta la Cámara Baja, para que este proyecto de presupuestos salga adelante. Vox, con siete diputados, es clave para lograr la mayoría necesaria para aprobarlos en el Parlamento regional. El partido que en la región lidera Alejandro Nolasco ha cambiado esta semana su negativa rotunda a mantener un encuentro en la ronda de consultadas convocada por Azcón para todas las formaciones con representación en las Cortes, tras lo sucedido en Comunidad Valenciana. Nolasco cree que Pérez Llorca y su acuerdo con los voxistas supone un cambio de rumbo y eso es posible para Aragón. En todo caso, Azcón también ha pasado de considerar como único escenario que estas cuentas vean la luz a admitir que, si no logra sacarlos adelante, no prorrogará por segundo año consecutivo las cuentas de 2024 (esas sí negociadas con Vox), convocará elecciones anticipadas.

Con la agenda de las Cortes en las manos, aguardan semanas de intensas negociaciones antes de que termine 2025.

Rebaja fiscal y aumento de gasto social

Los presupuestos cuentan con varios ejes, según ha glosado el consejero Bermúdez de Castro: la rebaja fiscal importante; el aumento del gasto social en un 8% y el incremento de la inversión también en un 7%. Habrá nuevas deducciones fiscales por ejemplo en la adquisición de vivienda por parte de familias monoparentales y numerosas.

La primera fotografía que arrojan los presupuestos autonómicos, que ascienden a 9.144.922 millones de euros, es que destinan casi un tercio del monto global -3.001,8 millones de euros- a la sanidad pública, lo que supone casi un 9% más, 234 millones de euros más respecto al último dato.

También se destinará una partida aumentada para incrementar el salario a los docentes, una partida que crece un 4,5%, con la finalidad de que dejen de ser los peor pagados de España. La partida se eleve en 4,4 millones de euros.

Según el resumen del consejero de Hacienda, en cuentas anteriores había cuatro departamentos que sufrían mucho hasta el momento y que son Presidencia, Economía y Justicia (habrá un 18% más de recursos propios para, entre otras cosas, poner en marcha en 2026 el DAT Alierta, que se lleva 18 millones de euros presupuestados y que se quiere sea una realidad en mayo de 2027, con unos 200 millones de euros); Empleo, Ciencia y Universidades (un 11% más que buscan entre otros proyectos fomentar las condiciones de estudio en la Universidad de Zaragoza); un 21% sube Medio Ambiente, Turismo; y Hacienda e Interior (un 18% más).

Al detalle, se comprueba cómo se destinarán 18 millones a obras de emergencias que abarcarán la limpieza de municipios y sus núcleos rurales con grandes masas arboladas y de vegetación, de cara a la campaña de incendios más «para que no pase en nuestros pueblos lo que se vio en Castilla y León este verano», por ejemplo. Este 2026 nacerá también la nueva oficina de emergencias propia de Aragón, que estará ubicada en Zaragoza.