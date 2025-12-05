Suscribete a
El Gobierno de Aragón presenta sus «presupuestos récord» para salvar la legislatura: casi 9.145 millones de euros y rebaja fiscal

Se esperan semanas de negociaciones intensas para lograr los apoyos necesarios a las cuentas antes de que termine el año. «Es momento de construir y no de bloquear», llama Azcón a Vox

El consejero de Hacienda destaca la rebaja fiscal que incluyen las cuentas y el aumento de un 8% en gasto social y un 9% en sanidad pública

Azcón sigue confiando en llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos

El presidente aragonés, junto al de Castilla y León, el pasado fin de semana en la concentración en el Templo de Debod en Madrid contra la corrupción del partido de Pedro Sánchez
Érika Montañés

El Gobierno de Aragón ha convocado a la Prensa de manera urgente esta mañana de viernes 5 de diciembre para presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 para la comunidad, unas cuentas que tal y como aseguraron los mandatarios del Ejecutivo están confeccionadas desde ... hace semanas al dedillo y pilotadas por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. Precisamente el consejero ha acompañado hoy en la Sala de Columnas del edificio Pignatelli al presidente aragonés Jorge Azcón en la convocatoria y ambos han explicado las diferentes partidas. «Este es el mejor presupuesto para Aragón en las circunstancias actuales», que son muy buenas, ha considerado Bermúdez de Castro, tras el anuncio de la llegada de 70.000 millones de euros en inversiones principalmente tecnológicas.

