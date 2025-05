Feijóo se compromete a «revisar cada una de las 97 medidas de impuestos de Sánchez»: «Nunca ha sido tan necesario un cambio»

Arropado por toda la cúpula del PP aragonés, con Jorge Azcón y la alcaldesa de Zaragoza como arietes, e invocando «ganar un diputado más por Zaragoza para gobernar en España», el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este sábado sofocante en la capital aragonesa que «España nunca ha tenido un Gobierno tan débil ni un presidente tan rodeado de corrupción«, y aseguró que no quiere esperar «el turno de gobernar sobre las cenizas del Partido Socialista», sino «merecer la confianza de los españoles».

Feijóo subrayó que en el PP «no queremos esperar el turno de gobernar sobre las cenizas del Partido Socialista como hemos tenido que hacer siempre». «Yo quiero merecer la confianza de los españoles, quiero ganármela cada día», dijo Feijjó, para quien, «España nunca ha tenido un Gobierno tan débil ni un presidente tan rodeado de corrupción«.

El líder del PP acusó a los socialistas de llevar «años poniéndose sueldos públicos a algunas gentes», y enumeró «a los hermanos que no van a trabajar, a las amigas de los ministros que trabajan, pero en otras actividades, y a las fontaneras del Partido Socialista». En la misma línea, y aludiendo a la militante socialista Leire Díez, dijo que trabaja «conspirando como la mafia contra quienes persiguen la corrupción».

Feijóo sostuvo que el Gobierno ha dejado de apoyar a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado para que investigue la corrupción, para pasar a investigar a esos organismos para que no puedan indagar casos de corrupción relacionados con el Ejecutivo. Esto, consideró, es «una enmienda a la totalidad al estado de Derecho, y una involución democrática como no ha habido en España desde hace más de 45 años«.

A este respecto pidió no asumir «como normal» estas circunstancias ya que «es lo que Sánchez y los suyos pretenden, que nos callemos».

«Nunca ha sido tan necesario un cambio en España, nunca ha sido tan necesario despertar la conciencia colectiva de nuestro país», recalcó, y emplazó a «restituir los valores, la moral y la decencia en la política».

«Hay que reconstruir todo lo que Sánchez ha destruido y lo vamos a hacer», enfatizó, y aprovechó para pedir una afluencia masiva a la concentración el próximo 8 de junio a las 11 de la mañana en la Plaza de España de Madrid «sin siglas de nadie».

«No queremos mafia, queremos democracia», exclamó, y admitió que no le resulta fácil, «ni me gusta decir eso», pero alegó que «si me callase ante lo que está ocurriendo en mi país, si mirase para otro lado con los escándalos continuados y con la mafia que hay detrás destruyendo las instituciones del Estado, estaríamos incumpliendo nuestra obligación».

Bajar impuestos

Feijóo también avanzó que, si llega a La Moncloa, se compromete «a revisar cada una de las 97 subidas de impuestos de Sánchez», y a «bajar los impuestos con rigor y con inteligencia». Una bajada de impuestos que, ironizó con que podrá hacerla «porque os aseguro que no vamos a tener más asesores que la Casa Blanca, eso se lo dejo a Pedro Sánchez«.

«Y desde luego en mi gobierno no va a haber mordidas, ni nadie en mi gobierno va a tener puestos de trabajo sin ir a trabajar», remarcó. «Y aquel ministro, aquel secretario de Estado, aquel subsecretario o aquel director general que sea un cómplice de tener personas que cobran una nómina sin ir a trabajar, se va a la calle, a la calle en horas, no en días, en horas», apostilló.