En estado crítico el padre de un agente asesinado por Igor el Ruso tras una paliza de muerte

El vecino de Calanda (población de Teruel archiconocida por la procedencia de Luis Buñuel) que se encuentra en estos momentos en estado crítico, ingresado en la UCI del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, es el padre de uno de los dos guardias civiles ... asesinados por el serbio Norbert Feher, apodado Igor el Ruso, cuando se escondía de los agentes de la autoridad en tierras turolenses. La noticia de la fortísima paliza que ha provocado el ingreso del padre de Víctor Romero, del mismo nombre y 66 años de edad, saltaba con una alarma inicial derivada de aquel triple crimen (también mató a un ganadero) que se produjo en septiembre de 2017 en las poblaciones de Albalate del Arzobispo y Andorra. Pero ha trascendido que el presunto agresor ha sido ya detenido y la disputa que ha acabado en una violencia casi mortal tendría un origen que nada tiene que ver con Feher.

Según fuentes de la Guardia Civil, agresor y agredido habrían mantenido fuertes «desavenencias por unas tierras» en una explotación ganadera situada en la población vecina de Foz Calanda. La información fue adelantada por Cadena SER. El agresor arrestado es un pastor de esta segunda localidad y según las fuentes informantes es de nacionalidad marroquí.

Los hechos se habrían producido ayer viernes cuando el padre de Víctor Romero fue encontrado malherido por un camionero que acudía a la explotación. El Ejecutivo aragonés ha informado de que el estado del ganadero sigue siendo crítico y extremadamente delicado.

El Ayuntamiento de Calanda -al frente del cual se encuentra el regidor y diputado estatal Alberto Herrero- ha convocado una concentración a las 18.00 de esta tarde en repulsa a este suceso y en él se leerá un manifiesto en contra de la violencia.

El caso está siendo investigado por la Guardia Civil, que ha abierto diligencias para esclarecer por completo lo ocurrido.