En estado crítico el padre de un agente asesinado por Igor el Ruso tras una paliza de muerte

Al parecer la fuerte pelea habría comenzado por la desavenencia por unas tierras en Foz Calanda (Teruel). El agresor está detenido y se trataría de un pastor de nacionalidad marroquí

Arresto de Igor el Ruso y su puesta a disposición de la Justicia, en Teruel. Al lado, imagen del asesinado Víctor Romero, hijo del ganadero ahora en estado crítico
Arresto de Igor el Ruso y su puesta a disposición de la Justicia, en Teruel. Al lado, imagen del asesinado Víctor Romero, hijo del ganadero ahora en estado crítico Efe / ABC
Érika Montañés

El vecino de Calanda (población de Teruel archiconocida por la procedencia de Luis Buñuel) que se encuentra en estos momentos en estado crítico, ingresado en la UCI del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, es el padre de uno de los dos guardias civiles ... asesinados por el serbio Norbert Feher, apodado Igor el Ruso, cuando se escondía de los agentes de la autoridad en tierras turolenses. La noticia de la fortísima paliza que ha provocado el ingreso del padre de Víctor Romero, del mismo nombre y 66 años de edad, saltaba con una alarma inicial derivada de aquel triple crimen (también mató a un ganadero) que se produjo en septiembre de 2017 en las poblaciones de Albalate del Arzobispo y Andorra. Pero ha trascendido que el presunto agresor ha sido ya detenido y la disputa que ha acabado en una violencia casi mortal tendría un origen que nada tiene que ver con Feher.

