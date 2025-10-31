El Día de Todos los Santos más amargo en el cementerio zaragozano de Torrero

El Ayuntamiento de Zaragoza ha rendido su tradicional homenaje en el Cementerio de Torrero por la festividad de Todos los Santos, un día en el que se espera que pasen por el complejo alrededor de 40.000 personas.

La alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca ... ha sido la encargada de encabezar este homenaje de la Corporación municipal a los fallecidos, en una jornada «cargada de emociones y recuerdo a nuestros seres queridos».

La primera edil ha agradecido «el esfuerzo y la coordinación de hasta doce servicios municipales para que estos días los zaragozanos puedan disfrutar de un espacio de recuerdo y memoria, pero también participar en las actividades culturales programadas».

Torrero se haya inmerso en una especial obra de remodelación

No obstante, Chueca ha enviado un «especial recuerdo» a las familias que han visto perturbado el lugar de recuerdo en los recientes «actos vandálicos» y ha enviado un mensaje de «apoyo y solidaridad».

«No hay palabras para describir la indignación que sentimos ante personas tan desalmadas, capaces de profanar y dañar el lugar de descanso eterno de nuestros seres queridos. Es un acto de cobardía, una falta de humanidad y de respeto a la memoria», ha concluido. Como se sabe, tres personas fueron detenidas por los actos vandálicos y el saqueo de medio millar de nichos y lápidas, por un botín que las Fuerzas del Orden estimaron no asciende por encima de los 3.000 euros. La desazón e impotencia de las familias que vieron destrozados los lugares de reposo de sus seres queridos ha sido mayúscula durante semanas, hasta completarse la investigación del suceso.

Una serie de mejoras

Chueca también ha avanzado las mejoras que pronto se ejecutarán en el camposanto zaragozano, ya que, este viernes, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado la adjudicación de la concesión demanial del Cementerio de Torrero para los usos funerarios del tanatorio a la empresa Memora Servicios Funerarios.

Según la alcaldesa, la empresa adjudicataria deberá acometer una serie de inversiones de mejoras por un valor de 7.7 millones de euros, con las que construirá un edificio de 1.800 metros cuadrados que amplíe el actual Tanatorio.

En la nueva instalación se pondrán cuatro nuevos hornos crematorios, una sala de despedida y cuatro nuevas salas de velatorios.

La visita ha comenzado en la Capilla Sainz de Varanda en la que se rinde homenaje a los alcaldes fallecidos, después se han depositado coronas en la capilla de Ángel Sanz Briz, en el monumento Víctimas Covid, la plaza del Voluntariado, la Fosa Común, los Donantes de Órganos, el Cabildo Metropolitano, los memoriales de Joaquín Costa y Víctimas del Franquismo.