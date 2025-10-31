Suscribete a
El Día de Todos los Santos más amargo en el cementerio zaragozano de Torrero

Se prepara, como todos los años, para recibir a 40.000 personas que honren a sus difuntos tras la oleada de actos vandálicos que han destrozado 488 nichos para llevarse un botín de no más de 3.000 euros

Tres detenidos por los robos y daños perpetrados a cercad de 500 nichos en el cementerio principal de Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, participa en el homenaje previo al Día de Todos los Santos en el cementerio de Torrero
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, participa en el homenaje previo al Día de Todos los Santos en el cementerio de Torrero

D. A. / Agencias

El Ayuntamiento de Zaragoza ha rendido su tradicional homenaje en el Cementerio de Torrero por la festividad de Todos los Santos, un día en el que se espera que pasen por el complejo alrededor de 40.000 personas.

La alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca ... ha sido la encargada de encabezar este homenaje de la Corporación municipal a los fallecidos, en una jornada «cargada de emociones y recuerdo a nuestros seres queridos».

