Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El exministro tiene que ingresar en la prisión de Soto del Real
Congreso
¿Qué pasa ahora con el escaño de Ábalos?

Detenido un frutero por estafar 5.000 euros a una clienta anciana con discapacidad

La hija de la mujer mayor denunció al observar desde noviembre de 2023 a junio de 2025 algunos movimientos extraños en su cuenta bancaria: había 32 cobros duplicados

La Policía Nacional salva a un niño de 11 años tras sufrir un atragantamiento en Zaragoza

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Imagen de archivo de una frutería
Imagen de archivo de una frutería abc

ABC / Europa Press

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional ha detenido al empleado de una frutería del distrito zaragozano de Delicias como presunto autor de una estafa continuada de 5.000 euros a una mujer de avanzada edad y con una discapacidad del 40%, que era cliente habitual del ... establecimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app