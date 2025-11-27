Detenido un frutero por estafar 5.000 euros a una clienta anciana con discapacidad

La Policía Nacional ha detenido al empleado de una frutería del distrito zaragozano de Delicias como presunto autor de una estafa continuada de 5.000 euros a una mujer de avanzada edad y con una discapacidad del 40%, que era cliente habitual del ... establecimiento.

La investigación se inicia después de que la hija de la víctima interpusiera una denuncia tras detectar movimientos sospechosos desde noviembre de 2023 hasta junio de este año en la cuenta bancaria de su madre, que vive sola y tiene dificultades de movilidad, ha informado la Policía Nacional.

Entre los cargos, han hallado pagos duplicados e importes desproporcionados en relación con las compras realizadas en la frutería, además de reintegros en cajeros automáticos y dos combras en una plataforma de compra online que la víctima no había efectuado.

Según ha explicadola denunciante, su madre realizaba sus compras telefónicamente en una frutería del barrio de Delicias cercana a su domicilio y era el propio repartidor el que le subía la mercancía y le cobraba con un datáfono. Confiando plenamente en él, la víctima llegó a facilitarle la tarjeta bancaria y el número PIN.

El análisis de los extractos bancarios ha revelado 32 cobros duplicados, ocho reintegros en cajero y dos compras en una conocida plataforma online. El importe total de la cantidad estafada asciende a casi 5.000 euros.

Todo ello ha llevado, este lunes, a la detención del presunto estafador, que ha quedado en liberyad con cargos tras pasar a disposición judicial.

La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a todas aquellas personas que hayan podido ser clientes de este mismo empleado de la frutería y que sospechen haber sufrido cargos irregulares, cobros duplicados o movimientos bancarios que no reconozcan, para que acudan de inmediato a cualquier comisaría para interponer la correspondiente denuncia.

Entre las recomendaciones para no ser víctima de este tipo de delitos, la Policía ha destacado no facilitar nunca el PIN de la tarjeta bancaria a terceros, exigir siempre el tique de compra, revisar periódicamente los movimientos bancarios, desconfiar de cualquier persona que solicite datos personales o bancarios, incluso si es de confianza, y consultor con el entorno más cercano ante cualquier duda.

Del mismo modo, han reiterado que al colaboración de familiares y el control periódico de los extractos bancarios son clave para detectar este tipo de delitos a tiempo.