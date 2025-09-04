Una decena de colegios en Aragón estrenarán cocina propia para suprimir la línea fría de los comedores

Más de la mitad de los colegios en la comunidad de Aragón cuentan con cocina propia para la elaboración de los menús escolares. En diez de ellos suprimirán la llamada línea fría o de cátering y a partir de este curso, que comienza el próximo lunes, comerán de los productos que se cocinen en sus nuevos fogones. En total, durante el curso se elaborarán más de 260.000 nuevos menús y se alimentará a más de 1.500 alumnos con esas nuevas infraestructuras. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, en la distribución por provincias, Huesca es donde se concentra el mayor número de centros con cocina propia, llegando al 85%. Le sigue Teruel, con un porcentaje de alrededor del 50 % y Zaragoza, con un 44 % de sus centros escolares.

La consejera del ramo Tomasa Hernández ha visitado esta semana una de las diez nuevas cocinas, habilitadas en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Hispanidad, de Zaragoza, donde han concluido las obras de transformación de su comedor, de servicio de línea fría a cocina 'in situ', dentro del plan impulsado por el departamento -con una inversión que ronda los dos millones de euros- para mejorar los comedores escolares. El centro escolar cuenta con un espacio más amplio, moderno y funcional y una cocina profesional, donde se prepararán a diario más de 165 menús.

En la nueva cocina se ha ganado espacio eliminando un pequeño vestuario anexo a las instalaciones anteriores y se abierto una nueva salida de humos. A lo largo de los dos últimos meses, se han efectuado trabajos de albañilería, instalación eléctrica, fontanería, saneamiento, carpintería y pintura, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y el servicio que se presta a los escolares de Infantil y Primaria del colegio.

La consejera del ramo visitó la cocina instalada en el CEIP Hispanidad de Zaragoza y destacó que la inversión total en los diez centros ha sido de dos millones de euros

La cocina se ha dotado con equipos profesionales de última generación, en acero inoxidable, como una marmita eléctrica de calor indirecto y 150 litros de capacidad, un horno combinado cook master para cocina a convección y/o modo vapor, una cocina eléctrica de cuatro fuegos, una campana extractora con sistema contra incendios, así como armarios refrigerados y congeladores, muebles 'self service' y baño maría, pasabandejas y otros elementos.

Retoques finales en algunos centros

Los otros nueve centros que estrenarán instalaciones serán el CEIP Los Albares (La Puebla de Alfindén), Guillermo Fatás, Marie Curie, Lucien Briet, CPI Parque Goya, Miguel Artazos (Utebo), Cervantes (Ejea de los Caballeros) y María Moliner. En este último, la cocina está ya terminada, pero se está a la espera de servicio. Y en el Marie Curie aún falta una campana dotada de sistema antiincendios.

La consejera avanzó que, tras este primer paquete de actuaciones en el que se cumple con centros que llevaban muchos años esperando por el abandono de la anterior administración educativa, la intención es seguir reconvirtiendo más comedores año a año, y subrayó el carácter básico de este servicio. «El comedor no debería ser solo un espacio para facilitar la conciliación de las familias, sino también un lugar en el que trabajar por el desarrollo personal, la autonomía y la convivencia de los escolares y en el que promover hábitos para una alimentación saludable«.