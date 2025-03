Un cuarto de siglo del primer trasplante de corazón en Aragón, contado por la cuarta paciente

Este domingo 30 de marzo se cumplen 25 años del primer trasplante de corazón realizado en Aragón. María Pilar Solá fue la cuarta trasplantada y cuenta su historia de una manera emotiva, que invita a reflexionar sobre el sentido de la vida. Recuerda, antes de llegar al a UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que mientras esperaba un órgano, fueron «meses muy duros porque piensas mucho» en la posibilidad también de morir y despedirte de los seres queridos. De repente, una llamada. La hija de Pilar suelta que «hay un corazón» y hay que «ir urgentemente al hospital».

Emocionada, Pilar recuerda que la angustia y el miedo se adueñaron de la garganta y la respiración.

Hacia el equipo médico que la asistió, solo tiene una palabra. Un término enorme. Un «gracias». «Después del trasplante he vivido mucho. La primera vez que subí a la peña Oroel -recuerda- para mí fue la satisfacción mayor de mi vida. Es algo increíble, un día no podías andar, salir de casa, cruzar a la otra acera por el paso de peatones y al otro estaba arriba de la montaña. A mí me entraron muchas ganas de disfrutar de la vida».

Un cuarto de siglo después, Aragón realizó en 2024 un total de 115 trasplantes de órganos, un 4,5% más que el año 2023.

Los españoles se encuentran entre los ciudadanos que más opciones tienen de recibir un trasplante cuando lo necesitan, según la Organización Nacional (ONT). Y nuestro país es como se sabe líder mundial en donaciones de órganos.