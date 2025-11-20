Suscribete a
Clavijo revuelve el agua preelectoral en Aragón y desea que Vox se quede en «anécdota»: «Su discurso migratorio es ilegal»

La inmigración es una oportunidad para Aragón que la polarización ha convertido en problema, ha destacado el presidente canario en Zaragoza

Clavijo llega a Zaragoza después de su visita en Barcelona a Salvador Illa
ABC / Agencias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado abiertamente su deseo y su confianza en que el papel de Vox en la política española se quede en una «anécdota» y no siga condicionando la cuestión migratoria con un discurso que «no es legal ... y va contra los tratados internacionales» y que afecta tanto a su comunidad autónoma como, en el caso concreto de Aragón, por la necesidad de contar con el apoyo de la formación de Santiago Abascal para que salgan adelante los presupuestos de 2026.

