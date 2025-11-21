Cientos de 'gamers' se conectarán más de cien horas seguidas en el festival OWN Zaragoza'25
Por primera vez se celebra fuera de Valencia y se renovará en la capital aragonesa hasta 2027. La última edición consiguió reunir a 50.000 personas
El festival 'gaming' más importante de España
Telefónica dotará desde este viernes de conectividad ultrarrápida con su servicio Movistar al OWN Zaragoza, el mayor evento de entretenimiento digital en España, que celebrará hasta el domingo su edición de 2025 en la feria de la capital aragonesa.
Hoteles abiertos en Zaragoza para el festival de 'gaming' más importante de España: OWN será en noviembre, del 21 al 23e. Montañés
La última vez que se celebró en Valencia logró congregar a 50.000 personas y dejó siete millones de euros en la ciudad
Por primera vez, la Movistar ... LAN Party se celebrará fuera de Valencia al desarrollarse este año en el marco de OWN. De este modo, Movistar LAN Party reunirá a cientos de jugadores disfrutando durante tres días de 100 horas de juego de forma ininterrumpida gracias a la conexión ultrarrápida y segura de Movistar. La última vez que se celebró el evento en Valencia logró congregar a 50.000 personas y dejó en la ciudad unos 7 millones de euros.
«Para nosotros es un orgullo que Movistar LAN Party haya elegido OWN Zaragoza para celebrarse por primera vez fuera de Valencia. Tras años siendo uno de los grandes atractivos en OWN Valencia, poder traerla a Aragón significa seguir construyendo comunidad en torno al 'gaming' y a la cultura digital.
El Gobierno de Aragón y la empresa Encom coparticipan en la celebración del foro, que tiene lugar en Feria de Zaragoza
Zaragoza se convertirá durante tres días en el punto de encuentro de jugadores, creadores y amantes de la tecnología, con la mejor conectividad garantizada gracias a Movistar«, señaló el director de OWN, Javier Carrión.
Torneos y actividades
El Gobierno de Aragón coparticipa, junto a la empresa Encom, en la celebración del foro. La cita tiene lugar en el recinto de Feria Zaragoza y durante las tres jornadas de celebración, hasta el 23 de noviembre domingo, los visitantes podrán participar en torneos internacionales de videojuegos como Fortnite, League of Legends o Valorant; podrán conocer las últimas tecnologías; recordar juegos retro o disfrutar de una zona de conciertos.
Como 'main partner' de OWN, según ha detallado esta semana la compañía, Movistar garantizará una conectividad de alta velocidad gracias a su red de fibra óptica, ofreciendo el mejor servicio a jugadores, expositores, creadores de contenido y zonas técnicas del evento. «Tras nuestra experiencia en Valencia, estamos orgullosos de impulsar ahora la primera edición en Zaragoza, reforzando nuestro compromiso con el ecosistema gamer en España, el desarrollo del talento y el entretenimiento digital de las nuevas generaciones», afirmó Chema Casas, director general de Telefónica en Aragón.
El compromiso alcanzado entre Feria Zaragoza, Gobierno de Aragón y Encom tiene una duración de tres años para la organización del festival Own Zaragoza hasta 2027.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete