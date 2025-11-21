Cientos de 'gamers' se conectarán más de cien horas seguidas en el festival OWN Zaragoza'25

Telefónica dotará desde este viernes de conectividad ultrarrápida con su servicio Movistar al OWN Zaragoza, el mayor evento de entretenimiento digital en España, que celebrará hasta el domingo su edición de 2025 en la feria de la capital aragonesa.

Por primera vez, la Movistar ... LAN Party se celebrará fuera de Valencia al desarrollarse este año en el marco de OWN. De este modo, Movistar LAN Party reunirá a cientos de jugadores disfrutando durante tres días de 100 horas de juego de forma ininterrumpida gracias a la conexión ultrarrápida y segura de Movistar. La última vez que se celebró el evento en Valencia logró congregar a 50.000 personas y dejó en la ciudad unos 7 millones de euros.

