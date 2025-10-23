Suscribete a
ABC Premium

Azcón asegura que presentará sus cuentas: «Las decisiones importantes hay que tomarlas con la cabeza fría y no con visceralidad»

El barón popular afirma que la situación de Extremadura o de cualquier otra autonomía no condiciona la de Aragón y el único escenario que contempla por el momento es aprobar presupuestos

«La pregunta es si Vox va a apoyar esos presupuestos. No puede ser que un problema con un asesor racista y pagado con sueldo público perjudique a todos los aragoneses»

La vicepresidenta de Aragón desvía el foco de las urnas

Azcón participa este 23 de octubre en la gala del sector del porcino en Zaragoza
Azcón participa este 23 de octubre en la gala del sector del porcino en Zaragoza fabián simón
Érika Montañés

Érika Montañés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La número dos del Ejecutivo aragonés lo ha dicho por la mañana. El Gobierno regional tiene una hoja de ruta con cero fechas electorales por el momento en ese calendario. El presidente lo ha repetido por la tarde: el escenario es presentar presupuestos y quedarse ... pendiente de lo que decida hacer Vox. Y el líder del partido al que pertenecen ha repetido esta mañana que tanto Aragón como Extremadura tienen autonomía para decidir qué hacer. Que sus barones son autónomos y tomarán la determinación que garantice la estabilidad económica y social en sus comunidades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app