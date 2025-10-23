Azcón asegura que presentará sus cuentas: «Las decisiones importantes hay que tomarlas con la cabeza fría y no con visceralidad»

La número dos del Ejecutivo aragonés lo ha dicho por la mañana. El Gobierno regional tiene una hoja de ruta con cero fechas electorales por el momento en ese calendario. El presidente lo ha repetido por la tarde: el escenario es presentar presupuestos y quedarse ... pendiente de lo que decida hacer Vox. Y el líder del partido al que pertenecen ha repetido esta mañana que tanto Aragón como Extremadura tienen autonomía para decidir qué hacer. Que sus barones son autónomos y tomarán la determinación que garantice la estabilidad económica y social en sus comunidades.

Así que aunque suenan tambores de guerra entre PP y Vox en Aragón durante toda la semana, Jorge Azcón sigue manteniendo que no quiere ir a unos comicios adelantados porque la comunidad y su rumbo económico están ahora con el viento a favor. En un acto de un sector prioritario en la comunidad, el porcino, el dirigente zaragozano ha cargado contra Santiago Abascal por asegurar que no dará su apoyo más al presidente aragonés. «La política es lo suficientemente seria como para hacer determinadas declaraciones. Si Vox no apoya al candidato del PP, a quién apoyaría: ¿a Pilar Alegría? Las encuestas dicen lo que dicen. Hay dos posibilidades: o Alegría o yo. ¿Qué va a hacer Vox? ¿No va a apoyar a Jorge Azcón cuando toque volver a llamar a los aragoneses a las urnas?«. De estas palabras sí ha dejado entrever que un hipotético escenario electoral sí está en la recámara, por lo que enseguida ha vuelto a desviar el foco de un superdomingo electoral en marzo: »Los objetivos de mi gobierno están claros: queremos seguir trabajando por Aragón y apostar por incrementar los presupuestos.

«¿Qué va a hacer Vox cuando toque volver a llamar a los aragoneses a las urnas? ¿Apoyará a Pilar Alegría? Porque solo hay dos opciones: o Alegría o yo» Jorge Azcón Presidente del Ejecutivo aragonés

El mandatario regional ha relatado algunas de las medidas que contemplan sus cuentas, ya desveladas en el debate del estado de la comunidad y ha incidido: «Todo esto se consigue aprobando un presupuesto. El objetivo es que cambie el Gobierno de España y pregunto a Vox si comparte esos objetivos, seguir mejorando la vida de los aragoneses y cambiar al Gobierno de España. La duda es si una pinza Vox-PSOE va a fomentar eso. Por ello les pido que recapaciten y piensen bien lo que necesita Aragón y España».

Ante los informadores, que han abundado en sus preguntas sobre un marco de elecciones adelantadas en 2026, Azcón ha arremetido de nuevo contra la última polémica con los siete diputados voxistas de los que depende en parte la estabilidad de su mandato: «No puede ser que un asesor racista pagado con dinero público de todos los aragoneses sea la razón por el que se pare el presupuesto de toda una comunidad autónoma. Cuando además lo han expulsado, reconociendo ellos mismos que no podía mantenerse como asesor».

Se desvincula de Extremadura

Que la presidente extremeña María Guardiola parezca decidida a anunciar la convocatoria electoral no es un condicionante, según Azcón, para que él siga el mismo camino: «En Aragón tomamos nuestras propias decisiones. Lo que ocurra en Aragón depende del presupuesto en Aragón y de las decisiones que tomemos los aragoneses. Solo dependerá de lo que ocurra aquí y no en Extremadura u otras comunidades autónomas o de lo que piensen otros partidos».