Azcón anuncia para este mes un debate sobre el estado de la comunidad que propicie la negociación presupuestaria

«La normalidad democrática es comenzar el curso político celebrando un debate sobre el estado de la comunidad«. Ha sido el anuncio que se ha reservado Jorge Azcón, presidente aragonés, para el acto de clausura del PP en la Escuela de Verano de Tarazona, en presencia, entre otros, del secretario general del partido en Génova, Miguel Tellado. En el acto no han faltado los habituales dardos al presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez ha decidido que los aragoneses paguemos su permanencia en La Moncloa y el PP defenderá a Aragón«, ha inquirido el barón popular.

El presidente del PP aragonés está volcado en sacar adelante la negociación presupuestaria de 2026, cuentas que prorrogó este año al quedarse sin tiempo para aprobarlas. Por eso ha incidido en que a finales de mes, sin fecha todavía de pleno, se celebrará en las Cortes de Aragón el debate sobre el estado de la comunidad para escuchar las principales propuestas de todas las fuerzas parlamentarias, con la intención de asentar acuerdos que posibiliten la luz verde para esos presupuestos autonómicos que propone el PP, con cifra récord por encima de los 9.000 millones de euros. Así, el barón regional ha prometido que ese proyecto de presupuestos contemplará subidas para sanidad, educación y servicios sociales, bajará impuestos (el de Sucesiones, avanzó) y apostará con firmeza por la vivienda, un tema que desangra a las familias.

«Si ese presupuesto no se aprueba alguien va a tener que explicar los intereses que defiende», ha emplazado. Frente a los que «gritan y hablan de proyectos irrealizables», el PP plantea, en palabras del mandatario, soluciones «reales».

«No vamos a permitir que se castigue a Aragón con decisiones políticas que responden únicamente al interés de Pedro Sánchez. El Gobierno de la comunidad autónoma y el Partido Popular van a defender a Aragón, porque defender Aragón es defender a España«.

La quita de la deuda

Hoy, Pilar Alegría, también en Zaragoza para abrir el curso político ante los suyos, ha afeado a Azcón que rechace el reparto de la deuda autonómica, que permitirá la reducción de 2.124 millones de euros la deuda en Aragón. Pero el popular ha vuelto a insistir en la idea de que «lo de repartir la deuda entre todas las autonomías es por interés de Sánchez. No es bueno para la economía, ni para las cuentas, solo es bueno para él porque lo mantiene en el poder«.

Para Azcón, la deuda no desaparece, sino que hay una comunidad autónoma «con una deuda desbocada» y otra, como Aragón, que «está en la media baja», «y ahora nos quieren hacer pagar a pachas«. «Se han creído que los aragoneses no nos vamos a enterar de que nos quieren hacer pagar el precio de que Sánchez siga gobernando en Madrid», ha añadido. El PP ha señalado que dará la batalla política con este tema, aunque sigue sin decir si acabará aceptando esa quita dispar de la deuda.

Como Tellado, Azcón también ha lamentado el giro del PSOE-Aragón, que «ha dejado de defender a Aragón para defender el sillón de su secretaria general -Pilar Alegría- en el Consejo de Ministros«. «Una secretaria general -ha criticado- que lee los argumentarios que le preparan y que fue capaz de comparar las ayudas al funcionamiento para Teruel con una financiación privilegiada para Cataluña, algo que no ha rectificado y por lo que todavía no ha pedido perdón«.