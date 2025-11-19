Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

Azcón, abierto por primera vez a llamar a las urnas: «Yo creo que si no hay presupuestos tiene que haber elecciones»

Si continúa el bloqueo de Vox, dará por finalizada la legislatura y no prorrogará por segundo año consecutivo las cuentas

El presidente pide detener el trasvase de energía de Aragón a otras comunidades

Alejandro Nolasco: «Azcón quiere gobernar con otros para aplicar políticas socialistas»

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno

Azcón, abierto por primera vez a llamar a las urnas: «Yo creo que si no hay presupuestos tiene que haber elecciones»
EFE
Érika Montañés

Érika Montañés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido por primera vez de manera abierta que está dispuesto a convocar elecciones si no logra sacar adelante sus presupuestos autonómicos. No agotará mandato si se ve obligado a una segunda prórroga presupuestaria, ... ha afirmado, lo que supone un giro radical en sus intenciones puesto que hasta el momento ese parecía el único escenario que contemplaba si no lograba los apoyos suficientes cuando eleve su proyecto de cuentas a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app