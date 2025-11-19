Azcón, abierto por primera vez a llamar a las urnas: «Yo creo que si no hay presupuestos tiene que haber elecciones»

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido por primera vez de manera abierta que está dispuesto a convocar elecciones si no logra sacar adelante sus presupuestos autonómicos. No agotará mandato si se ve obligado a una segunda prórroga presupuestaria, ... ha afirmado, lo que supone un giro radical en sus intenciones puesto que hasta el momento ese parecía el único escenario que contemplaba si no lograba los apoyos suficientes cuando eleve su proyecto de cuentas a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón.

De hecho, en varias ocasiones ha repetido que convocar elecciones sería «la última opción» para esta comunidad, pese al camino escogido en Extremadura por su homóloga María Guardiola, y que el «único escenario» que contempla es el de aprobar presupuestos. En esta segunda afirmación se mantiene, aunque ve las dificultades de conseguir pactar con su socio prioritario después de los desencuentros recientes por el episodio del asesor racista en Vox y el cruce de acusaciones veladas entre sus dirigentes.

El líder del PP ha aseverado este miércoles ante los micrófonos de la Cadena COPE que cree que «si no hay presupuestos en Aragón tiene que haber elecciones». Mantiene con todo su voluntad de pactar unas cuentas y lograr los respaldos suficientes, para lo que necesita a Vox, pero, de no lograr un acuerdo con los de Alejandro Nolasco, dará por finalizada la legislatura.

Durante la entrevista que le ha realizado el programa 'Herrera en COPE' en Zaragoza, Azcón ha lanzado una lanzado una clara advertencia a Vox porque a su entender con su posición está condicionando toda la legislatura y la estabilidad de la región. Le ha pedido que recapacite, flexibilice su postura y se avenga a negociar las cuentas autonómicas para no adelantar la llamada a las urnas. Ha apelado en este sentido a la «sensatez y altura de miras» y al «sentido común» porque se ha mostrado convencido de que «los aragoneses no quieren volver» a votar en 2026, cuando la presente legislatura se agota en 2027. Demanda que piensan en el «interés general» para apoyar el presupuesto que presente el PP en un calendario que se queda ya sin hojas. «Si lo hemos hecho en otras comunidades autónomas, ¿por qué no en Aragón?», ha subrayado.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su despacho.

Azcón ha justificado la necesidad de las cuentas públicas en el «momento ilusionante» que atraviesa la región, que ha logrado atraer inversiones por valor de 70.000 millones de euros en dos años. Esta cifra, ha explicado, supera el Producto Interior Bruto anual de Aragón, que se sitúa en 50.000 millones. Proyectos como los tres centros de datos de Forestalia, los tres centros de datos que Microsoft construirá en la provincia de Zaragoza o la gigafactoría de baterías de Stellantis con CATL, cuya primera piedra se colocará la próxima semana por la compañía china en la planta de Figueruelas (Zaragoza) son ejemplos de esta ola de bonanza económica que surfea la comunidad.

En este sentido, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado lunes con la ministra María Jesús Montero, el barón popular se ha mostrado decepcionado por las «migajas» que va a dar a Aragón el Gobierno de España. Ha tildado de «injusto» el objetivo de déficit del 0,1% comunicado por el Ejecutivo y ha pedido más apoyo en materia de financiación autonómica, que es la que soporta el coste de los servicios públicos esenciales como la dependencia, asistencia social, sanidad y educación. «El problema fundamental que hoy tiene España es que el Partido Socialista ha roto con la igualdad» entre españoles, ha denunciado una vez más Azcón, que se muestra contrario al pacto trabado en Moncloa con los independentistas catalanes respecto a la financiación, pero también sobre el reparto de menores inmigrantes desde Canarias a las regiones de la Península.

Al presidente aragonés le han interpelado por los últimos cargos socialistas citados en el informe de la UCO que se dio a conocer ayer martes. Azcón ha sido muy crítico con la reacción del PSOE de Aragón, que ha negado todo tipo de irregularidades. «Nos tratan como idiotas, como tontos«.