Aragón impulsa la creación de un Registro de Personal en centros de menores

Está previsto que se ponga en marcha en un plazo máximo de tres meses

Aragón investiga si alguien miró hacia otro lado en el centro de menores de Ateca

En agosto de 2024 saltó el escándalo del centro de menores de Ateca (provincia de Zaragoza) ramón comet

Aragón tendrá un Registro de Personal de atención directa que presta sus servicios en los centros de protección y reforma de menores dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), tanto de titularidad pública como privada.

El Ejecutivo aragonés ha aprobado ... esta semana el decreto por el que se crea esta herramienta que tiene como finalidad constituir un censo «único e integrado» de todo el personal que mantiene contacto habitual con menores en el sistema de protección de Aragón, lo que garantizará «mayor control».

