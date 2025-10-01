Lo que Alegría critica en Aragón TV que no ve en 'TelePedro' o TVE: los socialistas denuncian que su líder ha sido «borrada»

Pilar Alegría, el pasado jueves 25 de septiembre, frente a los micrófonos de Aragón Radio y Aragón TV, en las Cortes de Aragón

Aragón TV comunica que ha firmado el mejor septiembre de su historia con un 11,7% de cuota de pantalla. La televisión autonómica está de enhorabuena con un dato que supone además, el mejor arranque de temporada en sus 19 años de andadura, según el ranking que elabora Forta, pero el PSOE de Aragón quiere amargar esa fiesta y ha exigido el cese de la jefa de informativos, de quien denuncia una constante «manipulación y falta de pluralidad» en los contenidos que se abordan en la programación del ente audiovisual regional.

Noticia Relacionada Aragón carga contra Alegría por regar de millones el circuito catalán mientras «abandona otros proyectos deportivos de su comunidad» E. Montañés La región necesita del espaldarazo en inversiones tanto del Gobierno maño como del central. La consejera autonómica se hace eco de la información de ABC y critica a la candidata socialista

Según ha comunicado hoy la dirección de la federación territorial, una de las mayores quejas es que Pilar Alegría, secretaria general del PSOE aragonés y ministra de Educación y portavoz del Gobierno, está «borrada» de la parrilla informativa de la cadena. El PSOE de Aragón considera «insostenible» la actual situación de los informativos de Aragón TV y ha reclamado el cese inmediato de su responsable, a la que responsabiliza del sometimiento de la televisión pública a intereses partidistas.

A pesar de la críticas a Televisión Española, a la que desde dentro se la conoce como 'telePedro', el PSOE considera que las cadenas pagadas por los ciudadanos tienen la obligación de cumplir la función de servicio público. Contrastan que, en el caso de la de Aragón, los informativos han derivado en un espacio que «discrimina voces, relega acontecimientos de relevancia y amplifica los mensajes del Partido Popular y del Gobierno de Aragón».

Esta forma de actuar ha generado un clima de tensión dentro de la propia redacción, afectando al trabajo de periodistas y cámaras que siempre han defendido un modelo basado en el rigor y la imparcialidad.

Los socialistas aragoneses recuerdan que en los últimos meses se han producido episodios «especialmente graves» que ponen en evidencia la falta de pluralidad de los informativos. Entre ellos incluyen que Alegría no apareció como actor de relevancia en actos institucionales como la celebración del 23 de abril o, el pasado 25 de septiembre, cuando asistió al debate sobre el Estado de la Comunidad, donde su papel ha sido invisibilizado mientras se ofrecía amplia cobertura a otros dirigentes. El PSOE aragonés obvia que Alegría no es diputada autonómica y acudió al palacio de La Aljafería en calidad de líder de la federación territorial, pero quien habló en tribuna fue Fernando Sabés, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón.

[Aquí una noticia de Aragón TV sobre el arranque del curso político, con Pilar Alegría y el PSOE en comité en primera línea]

[Redes sociales de Aragón TV. Perfil en Instagram con Alegría y los socialistas reunidos ese mismo 5 de septiembre]

De la misma manera, consideran los socialistas que «se han silenciado noticias que el resto de medios de comunicación sí consideraron de interés público, como el veto impuesto por el Gobierno de Aragón a la visita a un colegio en Almudévar. En cambio, sí se han difundido informaciones sin contrastar, como el supuesto agravio comparativo de Motorland frente al circuito de Montmeló, que fueron presentadas como hechos cuando respondían únicamente a interpretaciones interesadas«.

«A todo ello se añade el seguidismo constante de las ruedas de prensa del Partido Popular y del Ejecutivo autonómico, que cuentan con un espacio asegurado en los informativos y que, en no pocas ocasiones, obligan a los dirigentes socialistas a salir al paso para desmentir valoraciones sesgadas o directamente falsas».

Para el PSOE de Aragón, reza el mismo comunicado, «este comportamiento supone un ataque directo a la pluralidad política y a la credibilidad de Aragón TV, una cadena que desde sus orígenes ha contado con el reconocimiento de la sociedad gracias al esfuerzo profesional de sus trabajadores«

Por ello, el PSOE de Aragón exige el cese inmediato de la actual jefa de informativos y reclama un cambio de rumbo que devuelva a la televisión pública el papel que merece, un medio al servicio de la ciudadanía a la que va dirigida.