Tribunales Sale de prisión el jugador del Levante acusado de extorsionar a usuarios de una web de contactos La Audiencia de Teruel no ve «suficiente solidez» en los indicios que pesan contra él, aunque de momento sigue imputado

La Audiencia de Teruel ha dejado en libertad provisional al jugador de fútbol Toño García, del Levante, que está imputado en un caso de extorsión a usuarios de una página web de contactos. El jugador es uno de los 17 imputados en la causa que se instruye en el juzgado número 3 de Teruel.

Toño García (Antonio García Aranda) fue enviado a prisión por el juez instructor tras tomarle declaración el 8 de febrero. Tras permanecer quince días encarcelado en el centro penitenciario de Teruel, ahora ha quedado en libertad tras ser aceptado el recurso que presentó ante la Audiencia Provincial.

El juez que dirige la investigación le ha imputado al jugador del Levante los presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización o grupo criminal, relacionados con la supuesta trama de extorsión a usuarios de una página web de contactos. Cuando ordenó prisión provisional, el juez aludió tanto a la gravedad de los delitos como al riesgo de fuga que apreció en Toño García.

La Audiencia de Teruel, sin embargo, ha enmendado la decisión del juez y, aunque el jugador del Levante sigue como imputado, no ve justificado que permanezca en prisión. En su Auto, la Audiencia indica que no ve «suficiente solidez en los indicios relatados» por el juez instructor contra Toño García. «No puede descartarse que los datos ofrecidos tengan otras explicaciones alternativas», dicen los magistrados, que recuerdan que «la presente causa se halla en el inicio de la instrucción y todavía no ha habido investigaciones relevantes que confirmen las iniciales sospechas» en las que el juez se basó hace quince días para dictar prisión provisional contra el jugador del Levante.

Además, la Audiencia de Teruel tampoco cree que haya riesgo de fuga por parte de Toño García, por lo que ese «peligro no tiene suficiente entidad para adoptar la medida privativa de libertad». Consideran estos magistrados que es «indiscutible» el «fuerte arraigo personal, familiar, social y laboral» que el imputado tiene en la provincia de Valencia, «y no consta que haya existido por su parte entorpecimiento a la Justicia».

El jugador del Levante ha dejado la cárcel, aunque deberá comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, mientras sigue adelante la instrucción del caso en el que está imputado. La Audiencia Provincial ha dictado también auto de libertad provisional contra otro de los acusados en este proceso y contra los que el juez instructor también ordenó su ingreso en prisión.