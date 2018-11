Municipios La DPZ reparte 2,3 millones de euros entre los barrios pedáneos de la provincia El plan de barrios rurales alcanzará a un total de 25 términos municipales zaragozanos

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria para adaptar las cuentas de la institución a las ayudas solicitadas por los ayuntamientos dentro del plan de barrios rurales y del plan de inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales (Pimed). Una vez que entre en vigor esta redistribución de las partidas presupuestarias, la DPZ aprobará estos dos programas de subvenciones que en total van a repartir 2,3 millones de euros entre 49 localidades zaragozanas.

El plan de barrios rurales va dirigido a los 25 municipios de la provincia que cuentan con este tipo de núcleos de población separados del casco urbano principal –sin incluir Zaragoza capital–. Por su parte, las ayudas del Pimed se destinan a 29 ayuntamientos que tienen especiales dificultades territoriales o afecciones singulares debidas a la implantación de infraestructuras o servicios de interés general como las dedicadas a la producción de energía eléctrica.

Al no estar abiertos a los 292 municipios de la provincia, estos dos programas de ayudas quedan fuera del plan unificado de subvenciones (PLUS). No obstante, al igual que ha sucedido con las dos primeras convocatorias del PLUS, una vez que los ayuntamientos realizan sus peticiones dentro del plan de barrios rurales y del Pimed, es necesario hacer una modificación presupuestaria para adaptar las cuentas a esas solicitudes –cuando se convocan estos planes no se puede saber cuánto dinero van a pedir los municipios para abastecimiento, alcantarillado, limpieza viaria, alumbrado público, pavimentación de calles…–.

La modificación aprobada hoy solo supone una redistribución de esas partidas y por tanto no conlleva un aumento o una disminución de la cuantía total de las subvenciones. Una vez que entre en vigor, la Diputación de Zaragoza aprobará tanto el plan de barrios rurales como el Pimed para que los 49 municipios beneficiarios puedan recibir los fondos antes de fin de año.

El Pimed cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros que se distribuirá entre 29 municipios: Alagón, Añón de Moncayo, Ardisa, Calatayud, Caspe, Chiprana, Cinco Olivas, Ejea de los Caballeros, Escatrón, Fayón, Los Fayos, Gallur, Gelsa, Ibdes, Marracos, Mequinenza, Morés, Nonaspe, Nuévalos, Nuez de Ebro, Piedratajada, Puendeluna, Quinto, Sádaba, San Mateo de Gállego, Sástago, Tauste, La Zaida y Zaragoza.

Por su parte, el plan de barrios rurales está dotado con un millón de euros y está destinado a 25 municipios que en total tienen 40 barrios rurales: Ardisa (Casas de Esper), Bárboles (Oitura), Belmonte de Gracián (Viver de Vicor), Biota (Malpica de Arba), Calatayud (Embid de la Ribera, Torres y Huérmeda), Ejea de los Caballeros (Bardenas, El Bayo, Farasdués, Pinsoro, Rivas, El Sabinar, Santa Anastasia y Valareña), El Frasno (Aluenda, Inogés y Pietas), Fuentes de Ebro (Rodén), La Joyosa (Marlofa), Lucena de Jalón (Berbedel), Luna (Lacorvilla, Monreal de Ariza (Granja de San Pedro), Monterde (Llumes), Morés (Purroy), Murillo de Gállego (Concilio y Morán), Navardún (Gordún), Los Pintanos (Pintano),Sádaba (Alera), Salvatierra de Esca (Lorbés), Santa Eulalia de Gállego (La Sierra de Estronad), Sestrica (Viver de la Sierra), Sigüés (Asso-Veral), Sos del Rey Católico (Campo Real), Tarazona (Cunchillos, Tórtoles y Torres de Montecierzo) y Tauste (Sancho Abarca y Santa Engracia).