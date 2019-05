Economía La renta de los aragoneses se consolida entre las más altas de España tras crecer un 15% desde 2013 Aragón acorta distancias con Cataluña al aumentar su PIB per cápita un 56% más que el catalán durante el último año

La renta per cápita aragonesa se ha consolidado como la quinta más alta de España. Sigue en el grupo de cabeza, tras haber crecido casi un 15% durante el último quinquenio. El incremento desde 2013 ha sido exactamente del 14,7%, en línea con como lo ha hecho la media nacional (+14,9%), según los últimos datos publicados esta semana por el INE.

Aragón cerró el año pasado con una renta per cápita de 28.640 euros al año, casi 3.000 euros más que la media del país, que alcanzó los 25.854 euros. En 2008, Aragón aceleró ligeramente el crecimiento de su PIB por habitante, al incrementarse un 3,6% respecto a 2017, dos décimas más que el promedio nacional.

Solo cuatro comunidades autónomas tienen más renta per cápita de Aragón. Se trata de Madrid (34.916 euros), País Vasco (34.079), Navarra (31.809) y Cataluña (30.769). Pero con todas ellas ha acortado distancias, porque Aragón vio crecer el año pasado el PIB por habitante más que esas otras cuatro regiones. Así, la renta per cápita aragonesa creció respecto a 2017 dos décimas más que la vasca, cuatro más que la madrileña, cinco más que la navarra y 1,3 puntos más que la catalana. Es decir, el PIB per cápita creció el año pasado un 56% más en Aragón que en Cataluña.

Desde 2013, cuando la economía tocó fondo tras la crisis y empezó la actual etapa de crecimiento, la renta per cápita aragonesa ha pasado de 24.417 euros anuales que se daban hace cinco años, a los 28.640 euros con que acabó 2018. Son 10.000 euros más que la renta per cápita que se da en Extremadura, la región con el PIB por habitante más bajo de España (18.174 euros).