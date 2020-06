Coronavirus El rebrote de Aragón suma casi 50 casos más en solo 24 horas y Sanidad se niega a confinar esas comarcas El Gobierno aragonés considera que no es necesario cerrar esa zona y no va a solicitarlo al Ejecutivo central

El rebrote que se ha producido en cuatro comarcas de la zona oriental de Aragón sigue sumando contagios a fuerte ritmo. El director general de Salud Pública del Gobierno regional, Francisco Javier Falo, ha avanzado que en las últimas 24 horas se han detectado casi 50 casos más. La cifra exacta no la ha concretado, a falta de comunicarla oficialmente al Ministerio de Sanidad y de que sea éste el que la haga pública en las estadísticas diarias nacionales.

Con estos casos detectados en las últimas 24 horas, esa zona de Aragón formada por tres comarcas de Huesca y una de Zaragoza acumula más de 150 casos de coronavirus en solo cuatro días. Y las autoridades sanitarias dan por hecho que esa escalada se mantendrá todavía en los próximos días. Todo esto cuando prácticamente ya ha pasado una semana después de que afloró este brote, que se ha propagado especialmente entre temporeros que traban en la recogida de la fruta pero que ya ha desencadenado infección comunitaria en esa zona. Se sospecha que ese foco se propagó por la participación de jóvenes temporeros en una fiesta celebrada días atrás.

Pese a la escalada de casos, el Gobierno central y el autonómico siguen considerando innecesario confinar esas comarcas. Así, aunque sobre el papel han retrocedido a la fase 2, se permite entrar y salir libremente de esas comarcas y no hay restricción alguna de movilidad. Las autoridades se limitan a «recomendar» que no se viaje a esas zonas y que sus habitantes no se desplacen fuera de ellas. Pero sin restricción alguna.

Este miércoles, el Gobierno de Aragón reiteró que no va a solicitar al Ejecutivo central que declare el estado de alarma para cerrar esas comarcas, porque -dice- no lo ve necesario.

La zona afectada es la conformada por las comarcas oscenses de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, y la zaragozana de Caspe. Es una zona que limita con la provincia de Lérida.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, tampoco se mostró a favor de endurecer la vigilancia para perseguir y sancionar el incumplimiento de las medidas de distancia interpersonal y el uso de mascarilla. Aunque ha reconocido que está observando casos flagrantes de incumplimiento a pie de calle, a su juicio la solución pasa por la responsabilidad individual y no por el control por parte de las fuerzas de orden público. «No es cuestión de poner un policía detrás de cada ciudadano», dijo Lambán este miércoles.