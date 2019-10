Sucesos A prisión la pareja detenida por el brutal asesinato de un informático vasco en Zaragoza Encarcelados en Zuera tras prestar declaración durante más de siete horas en el juzgado de Zaragoza que lleva el caso

La pareja acusada de asesinar a un informático vasco en la localidad zaragozana de Pedrola ingresó esta sábado en la prisión de Zuera (Zaragoza) por orden del juez que lleva el caso. Se les considera partícipes directos en el crimen y parte de un grupo que se dedicaba a captar a sus víctimas a través de redes sociales de contactos.

Las detenciones fueron practicadas el pasado miércoles, escasos días después de que apareciera el al que enterraron tras propinarle una brutal paliza. La autopsia detectó indicios de que fue enterrado aún con vida, porque aparecieron restos de tierra en sus vías respiratorias.

Las pesquisas condujeron hasta esta pareja formada por M.A.D., un marroquí de 35 años, y su pareja, H.C.A.L., una venezolana de 34. Ambos fueron arrestados en una nave industrial de Pedrola que tenían alquilada y que fue registrada durante horas por las fuerzas de seguridad.

Además, los investigadores van tras la pista de un tercer individuo que formaría parte del mismo grupo, a los que se les imputan varios asaltos con el mismo modus operandi: ella hacía de cebo en redes sociales de contactos, quedaba con hombres y, tras citarse con ellas, les invitaba a acudir a un lugar apartado en busca de intimidad, momento en el que eran asaltados para robarles todas las pertenencias que llevaban encima –dinero, objetos de valor, tarjetas de crédito…-, además de sus vehículos.

La Guardia Civil registró al menos dos denuncias previas por este tipo de asaltos, y ahora se ha destapado el crimen del informático vasco, que al parecer fue asesinado al resistirse a que le robaran el vehículo, un coche Mercedes que la banda puso luego en venta, lo que acabó facilitando su identificación.

Los dos acusados permanecieron hasta este sábado por la mañana en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, desde donde fueron trasladados a prestar declaración ante el juzgado que instruye las diligencias. Estuvieron en sede judicial durante prácticamente ocho horas y, desde allí, fueron enviados directamente a la prisión de Zuera por orden del instructor.

Mientras tanto, siguen adelante las diligencias, no solo para dar con el tercer individuo que formaría parte de este grupo sino también para localizar a más víctimas. Se da por hecho que han sido más los casos, pero que no se habrían denunciado por temor o para no sentirse comprometidos, dadas las circunstancias que precedían esos asaltos.