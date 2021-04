Política El presidente de la DPZ critica el fracaso de la política española frente a la despoblación «Hablamos, escribimos y conferenciamos, pero no somos capaces de poner en marcha políticas efectivas contra la despoblación», lamenta el socialista Juan Antonio Sánchez Quero

R. P. Zaragoza Actualizado: 30/04/2021 12:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ) y líder del PSOE en la provincia, Juan Antonio Sánchez Quero, criticó este viernes el exceso de estudios y debates, pero la falta de soluciones prácticas y efectivas para luchar contra la despoblación. Reconoció el fracaso de la política española a la hora de combatir el desierto demográfico que lleva décadas avanzando por el medio rural.

«Hablamos, escribimos y conferenciamos, pero no somos capaces de poner en marcha políticas efectivas contra la despoblación», lamentó Sánchez Quero en otro foro más financiado al calor de la despoblación, en esta ocasión organizado por la cadena SER y apoyado por la Diputación de Zaragoza. La jornada tuvo lugar este viernes en el Monasterio de Veruela, bajo el recurrente título de «La España vaciada». Y ha sido precisamente en este foro en el que Sánchez Quero ha reconocido que sobran palabras y faltan hechos, que la despoblación hay que combatirla con medidas eficaces que, hasta ahora, las administraciones españolas no han sido capaces de desplegar.

Pero, al mismo tiempo, ha excusado a la Administración como responsable única de este problema y de su persistencia. Según Sánchez Quero, la despoblación «no responde a un abandono por parte de las administraciones, sino a un cambio de modelo y de ciclo» provocado por la industrialización y el desarrollismo de los años 60.

El presidente de la DPZ insistió en que «la despoblación es un proceso muy complejo con múltiples causas interrelacionadas entre sí, por lo que no hay soluciones mágicas para combatirla, pero eso no debe servirnos de excusa para no aplicar un listado de políticas que sin duda contribuirían a mejorar las condiciones de vida y los servicios de nuestros pueblos».

Pese a que afirmó que España no ha sido capaz de desplegar medidas eficaces contra la despoblación, al mismo tiempo defendió a los responsables políticos porque, a su juicio, sí ha habido un esfuerzo institucional para hacer frente a este problema, aunque el resultado no haya sido el deseado. «Parece que hasta ahora no se ha hecho nada, y eso tampoco es cierto», declaró Sánchez Quero. Y remarcó: «hablo por supuesto de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales y de todas las inversiones que han hecho para mejorar los servicios y los equipamientos de nuestros pueblos, pero también del Gobierno central, del Gobierno de Aragón y de los fondos europeos».

El presidente de la DPZ también abogó por encarar el problema con estrategias globales. «No podemos seguir pensando solo en infraestructuras y servicios -afirmó-, también tenemos que pensar en cubrir otras necesidades como el ocio, la cultura, la conciliación laboral y familiar o simplemente el sentirse acogido cuando se llega a un pueblo nuevo».

«Muchas veces la despoblación tiene más que ver con las opciones personales y las preferencias: a igualdad de servicios muchos prefieren vivir en la ciudad por el modo de vida que les ofrece, y yo me pregunto ¿qué es mejor, cambiar esa mentalidad o trabajar para que el futuro de quien se queda en nuestros pueblos sea mejor?», se preguntó Sánchez Quero en este foro que tuvo lugar este viernes en el Monasterio de Veruela.