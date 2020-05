Sucesos La Policía alerta de nuevas estafas a domicilio, con los ancianos como objetivo preferente Se han detectado estafadores que, con la excusa del coronavirus, acuden a domicilios haciéndose pasar por personal técnico y hasta por médicos

La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha alertado de una oleada de nuevas estafas a domicilio que se están produciendo en las últimas semanas a nivel nacional y que también afectan a esta Comunidad autónoma. Los estafadores, con la excusa del coronavirus, se presentan en domicilios para cometer fraudes, haciéndose pasar por personal técnico de empresas o incluso por funcionarios. Hasta se han detectado casos en los que se han presentado diciendo que son médicos.

Según han indicado desde la Policía Nacional, el objetivo preferente de esos estafadore sson las personas de edad avanzada, que son más vulnerables ante este tipo de hechos delictivos. Pero han adveritdo también que calquier ciudadano podría convertirse en víctima de estas técnicas de engaño.

Para evitar ser víctima de estafas, la Policía insiste en que no se deben facilitar datos personales ni bancarios a desconocidos, ni tampoco cuando estos sean solicitados a través del teléfono, de correos electrónicos o de mensajes de teléfono. Asimismo, se recomienda no abrir la puerta ni dejar entrar en el domicilio a personas que digan pertenecer a un servicio o empresa que no hayamos solicitado previamente.

Entre las nuevas estafas detectadas figuran «las cometidas por personas que acuden a los domicilios manifestando ser técnicos, médicos, enfermeros o servicios sanitarios con el pretexto de realizar la prueba del coronavirus o de desinfectar el domicilio».

También los estafadores se hacen pasar por personal de empresas, utilizando fraudulentamente su nombre. Se presentan en el domicilio de personas mayores, portando incluso un carné profesional falso, con el fin de obtener los datos personales y bancarios de las posibles víctimas a través del engaño.

Otra modalidad para obtener estos datos personales y bancarios es la de hacerse pasar por personal de compañías eléctricas. En primer lugar los delincuentes realizan una llamada telefónica informando de que se ha producido un error en la factura y se ha realizado un doble cargo. Para subsanar el error y poder devolver el dinero, solicitan información personal y bancaria, obteniendo de esta forma los datos necesarios para cometer la estafa.

Estafas con falsos viajes del Imserso

Desde Policía Nacional también se advierte de una estafa por la modalidad del phising dirigida a los usuarios del programa de Turismo Social del Imserso, conocido popularmente como los viajes del Imserso. Los estafadores envían correos electrónicos o mensajes suplantando la comunicación oficial de este Instituto, con la excusa de gestionar la devolución de las cantidades que hubieran abonado por la reserva de un viaje que haya sido suspendido tras la declaración del estado de alarma. En dichos mensajes solicitan los datos del afectado, incluidos los datos bancarios, para poder proceder al reintegro de las cantidades abonadas. Se trata de un procedimiento fraudulento para obtener los datos personales y bancarios, por lo que se recuerda que no se debe facilitar este tipo de información y que los usuarios deben dirigir sus solicitudes a la empresa adjudicataria que gestionaba su reserva.

La Policía Nacional hace hincapié en que no se debe navegar a través de enlaces recibidos a través de correos electrónicos, SMS y/o whatsapp. Del mismo modo, se aconseja realizar este tipo de gestiones accediendo a la página web oficial de los anunciantes.