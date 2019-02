Política Polémica por el «desabastecimiento» de la Policía Local de Zaragoza La oposición acusa al gobierno municipal de ZEC de escatimar en equipamiento y útiles para el día a día de los agentes

La oposición municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a criticar al gobierno municipal de ZEC (Podemos-IU) por escatimar en equipamiento y útiles para el día a día de los policías locales de la capital. La polémica se ha reavivado en los últimos días, tras conocerse que son los propios agentes los que tienen que pagarse de su bolsillo los parches antihemorrágicos que, el pasado fin de semana, salvaron la vida a un joven que había sido apuñalado en una zona de bares.

La rápida actuación de los policías locales que acudieron a socorrer al joven, y la inmediatez con la que le colocaron ese parche torácico de emergencias, evitó lo que podía haber sido una tragedia.

Luego se supo que esos parches torácicos no son costeados por el Ayuntamiento y que, por tanto, no forman parte del equipamiento que el Consistorio suministra a sus policías locales para que los porten en sus patrullas. El PP considera que esto no es de recibo, que es «inaceptable» que los policías tengan que costearse esos útiles sanitarios, y que lo ocurrido el pasado fin de semana evidencia que el gobierno municipal debe disponer de inmediato «los recursos necesarios para adquirirlos y distribuirlos entre las diferentes unidades de la Policía Local».

El PP también ha anuncaido que va a solicitar formalmente al Ayuntamiento que organice cursos de formación para la plantilla que les permita colocar correctamente los citados parches en caso de agresiones a los propios policías o en casos como el del fin de semana.

Estas peticiones serán planteadas por el PP ante la próxima comisión de Participación Ciudadana que celebre el Consistorio. En ella denunciarán, con carácter generla, el déficit de material sanitario que padecen los agentes de la Policía Local y que se suman a las carencias de equipamiento con el vestuario de la nueva Unidad de Refuerzo Flexible, la antigua Unidad de Apoyo Operativo (UAPO).