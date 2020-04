Coronavirus Al menos cinco fallecidos por coronavirus en el sector sanitario de Calatayud Cuatro han muerto en el Calatayud y al menos uno en Zaragoza, a donde el hospital bilbilitano traslada a los pacientes de coronavirus cuando se agrava su estado

La zona sanitaria de Calatayud acumula al menos cinco fallecidos por coronavirus desde que empezó la pandemia en Aragón y hasta ayer domingo por la tarde -hasta donde alcanza la última actualización de datos oficiales-. Cuatro de esas muertes se han producido en el hospital bilbilitano «Ernest Lluch», entre infectados que permanecían ingresados en este centro, y al menos una se ha producido en Zaragoza. Al carecer de unidad de cuidados intensivos (UCI), el hospital bilbilitano traslada a la capital aragonesa a los pacientes de coronavirus cuando se agrava su estado.

Según ha podido confirmar ABC, el fallecido en Zaragoza era de un paciente de la zona de Calatayud, vecino de la localidad Codos, de poco más de 70 años de edad, que cuando se agravó su estado fue trasladado a Zaragoza desde el hospital bilbilitano. Su esposa también estaba contagiada, permaneció en el hospital de Calatayud y recibió el alta hospitalaria hace unos días.

Fuentes de la Consejería aragonesa de Sanidad han explicado que la muerte de ese vecino de Codos, pese a ser de un residente de la zona de Calatayud, no consta en el registro de los cuatro fallecidos que acumula el hospital bilbilitano sino que se anota en las estadísticas del hospital en el que falleció.

Esa es la norma de registro sanitario que hay establecida en Aragón a efectos de control sanitario interno. De ahí que haya podido haber más fallecidos de la zona de Calatayud -como de otras zonas sanitarias de la región- que no consten en las estadísticas de sus hospitales comarcales.

Hasta el momento, por tanto, son al menos cinco los fallecidos por coronavirus en la zona sanitaria de Calatayud, que abarca toda la demarcación del hospital «Ernest Lluch»: las comarcas bilbilitana, del Aranda –con capital en Illueca-, de Daroca y parte de la comarca de Valdejalón.

Además del paciente de Codos que murió en Zaragoza, de los cuatro que han fallecido en el hospital de Calatayud, uno murió el pasado sábado y otro ayer domingo, según han informado a ABC fuentes de la Consejería de Sanidad. Desde la Consejería de Sanidad no se ha detallado el lugar de residencia de esos cuatro fallecidos en el hospital bilbilitano, cuáles en su caso eran vecinos de Calatayud y cuáles de otros municipios.

Respecto a cuántos contagios de coronavirus acumula la zona sanitaria de Calatayud, no se sabe a ciencia cierta porque solo se han realizado analíticas a los pacientes con síntomas especialmente severos, de riesgo u hospitalizados. La inmensa mayoría de los casos sospechosos detectados por los médicos de Atención Primaria no han sido analizados, por lo que no se sabe fehacientemente si estaban o no infectados.

En cualquier caso, a efectos epidemiológicos y a falta de analíticas de detección, las autoridades aragonesas de Salud Pública incluyen en sus estadísticas de coronavirus todos esos casos sospechosos comunicados por Atención Primaria. Hasta ayer domingo había detectados 102 casos, 36 de ellos en el Centro de Salud de Calatayud -27 en “Calatayud urbana” y 9 en el “Calatayud rural”-, 11 en el de Ariza, 8 en el de Alhama de Aragón, 6 en el de Morata de Jalón, 7 en el de Ateca, 15 en el de Daroca, 17 en el de Illueca y el resto en los centros de salud de Villarroya de la Sierra y Saviñán.

Sigue el repunte de casos en Calatayud

En cuanto al número de hospitalizados, actualmente hay 28 enfermos de coronavirus ingresados en el «Ernest Lluch» de Calatayud, tras haberse producido un notorio repunte en las últimas semanas, al contrario de lo que ocurre en el resto de Aragón, donde se está registrando una notable reducción del número de nuevos casos y de la cifra de hospitalizados.