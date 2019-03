Día de la Mujer Masiva manifestación del 8M en Zaragoza, con las jóvenes como protagonistas Miles de estudiantes han llenado el centro de Zaragoza

Efe Zaragoza Actualizado: 08/03/2019 14:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las jóvenes y adolescentes han protagonizado en gran medida el Día Internacional de la Mujer en Zaragoza, la jornada del 8M, con una masiva manifestación estudiantil que ha dejado atrás muchas aulas vacías, según las organizadoras, con miles de jóvenes acompañadas por madres, abuelas o compañeros de clase reclamando una educación feminista "para cambiarlo todo".

En un ambiente festivo y pacífico, la manifestación ha salido de la Plaza de San Francisco, junto al campus universitario, para concluir en la Plaza del Pilar, donde las mujeres se han reunido para comer y preparar las actividades de la tarde que culminan con la convocatoria general a las 19 horas, a la que esperan que se sumen muchas más.

Las manifestantes han coreado diferentes variantes del clásico "no es no" y han portado distintas pancartas con lemas que evidencian el machismo que aún existe en la sociedad, como "queremos derechos, no flores", "no son muertes, son asesinatos" o "durante la mayor parte de la historia anónimo fue una mujer".

Jóvenes, durante la marcha reivindicativa del 8-M en la capital aragonesa - F. Simón

Una de las portavoces de la Asamblea 8M de estudiantes, Elisa Gracia, ha explicado que esa educación feminista "para cambiarlo todo" debe incluir la historia y la ciencia hecha por mujeres, ya que esta invisibilización es otra forma de violencia. Una educación feminista que solo tiene cabida en el marco de la educación pública, ha añadido. Así, ha instado a romper con la actual división jerarquizada de los estudios y del trabajo y avanzar hacia un mundo en el que el futuro profesional no esté determinado por el género.

En la manifestación se exhibieron numerosas pancartas reivindicativas - F. Simón

Respecto al seguimiento de la huelga feminista, ha tenido un seguimiento desigual. Según los primeros datos facilitados por CGT, convocante de la huelga general, en Enseñanza Pública en Aragón los primeros datos hablan de un 40 % de seguimiento entre profesorado y un 10 % entre el personal no docente (PAS).

En la factoría Opel se ha tenido que parar la cadena en varios sectores al menos durante 12 minutos en el turno de mañana, y el paro en limpiezas de la planta automovilística ha sido del 15 %, mientras que en la empresa de Químicas de Verallia ha sido del 25 %, en Qualytel Telemarketing de un 40 % y en Extel Telemarketing un 50 %.

En el Ecovertedero de Zaragoza lo han secundado un 10 %, en el Sector Ferroviario ha alcanzado el 40 % y en Parques y Jardines el 40 %.

CGT ha informado de que ha interpuesto una denuncia por servicios mínimos "abusivos" en la empresa pública SARGA y ha denunciado también la vulneración del derecho a la huelga en FCC.

Las Cortes de Aragón han celebrado la sesión de control al gobierno con la ausencia de la mayoría de los diputados del PSOE, salvo tres por "respeto institucional", según fuentes socialistas, de las diputadas de Podemos así como de todo el grupo mixto (CHA e IU), mientras que los miembros del Gobierno interpelados solo han asistido al momento de su intervención.